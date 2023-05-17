Nhiễm khuẩn viêm phổi do Mycoplasma, bệnh nhân nhầm tưởng là cảm cúm

Tin y tế 17/05/2023 23:34

Dấu hiệu dễ nhầm sang cảm cúm, nếu không điều trị kịp thời có thể khiến trẻ suy hô hấp và hiện nay tình trạng này đang rất phổ biến.

Theo BS. Nguyễn Thị Duyên, Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy thông tin trên Báo Giao Thông cho biết: “Từ đầu tháng 4 đến nay, các trường hợp trẻ bị viêm phổi do Mycoplasma điều trị tại Khoa Nhi tăng hơn trước. Triệu chứng biểu hiện rầm rộ là sốt cao, viêm long đường hô hấp trên, ho liên tục và kéo dài. Ban đầu trẻ thường ho khan, sau đó chuyển sang ho có đờm kéo dài từ 3 - 4 tuần, có thể kèm theo sổ mũi, quấy khóc, chán ăn, tiêu chảy…

Những triệu chứng không điển hình này dễ khiến phụ huynh nhầm lẫn với cảm cúm thông thường nên tự ý điều trị cho con tại nhà. Nếu không xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh và điều trị đúng cách, hiệu quả, tình trạng bệnh của bé có thể trở nên nghiêm trọng dẫn tới suy hô hấp và tử vong”.

Nhiễm khuẩn viêm phổi do Mycoplasma, bệnh nhân nhầm tưởng là cảm cúm - Ảnh 1

Bé D. được chẩn đoán viêm phổi do Mycoplasma pneumoniae. Ảnh: Báo Giao Thông

Mới đây, bé N.T.D. (7 tuổi, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng sốt nóng cơn trên 38 độ C, ho có đờm trong 2 ngày, sử dụng thuốc hạ sốt tại nhà không đỡ. Kết quả chụp Xquang, CT scaner ngực có tổn thương đông đặc thùy trên phổi. Xét nghiệm vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae dương tính.

Bé D. được chẩn đoán viêm phổi do Mycoplasma pneumoniae và phải điều trị tích cực bằng kháng sinh theo phác đồ. Sau 12 ngày điều trị, tình trạng trẻ ổn định, giảm ho và cắt sốt.

Theo Medlatec, mycoplasma là một nhóm vi khuẩn có kích thước nhỏ nhất được phát hiện, một số loài trong nhóm gây bệnh cho cả con người và động vật. Chúng có thể sống ký sinh hay hội sinh ở người, động vật và thực vật. Hình thể của nhóm vi khuẩn: là những vi khuẩn không có vách tế bào, kích thước rất nhỏ chỉ khoảng 0.15 - 0.3 µm, có nhiều hình thể khác nhau như hình thoi, hình nhẫn, hình cầu, hình xoắn,... Chỉ quan sát được vi khuẩn trên kính hiển vi nền đen hay kính hiển vi điện tử mà không quan sát được trên kính hiển vi thông thường như các loài vi khuẩn khác.

Nhiễm khuẩn viêm phổi do Mycoplasma, bệnh nhân nhầm tưởng là cảm cúm - Ảnh 2
Là một bệnh nhiễm trùng phổ biến do loài Mycoplasma pneumoniae gây ra, triệu chứng của bệnh thường không điển hình như viêm phổi. Ảnh: Internet

Là một bệnh nhiễm trùng phổ biến do loài Mycoplasma pneumoniae gây ra, triệu chứng của bệnh thường không điển hình như viêm phổi do vi khuẩn thông thường và do vi khuẩn thuộc nhóm vi khuẩn không điển hình nên được gọi là bệnh viêm phổi không điển hình. Mọi lứa tuổi đều có khả năng bị bệnh nhưng tỷ lệ trẻ em bị bệnh là cao hơn.

Triệu chứng của bệnh là:

+ Người bệnh cảm thấy đau đầu, sổ mũi, người mệt mỏi, viêm họng kèm sốt nhẹ,… những triệu chứng dễ gây nhầm lẫn với bệnh cúm thông thường.

+ Sau đó, người bệnh thấy sốt cao hơn thường trên 39 độ C, đau đầu và ho nhiều hơn, ho có đờm hoặc ho khan. Với trẻ em, triệu chứng chính là ho và sốt nhưng thường dưới 39 độ C, ho sau đó chuyển sang có đờm, trẻ thường kèm theo quấy khóc, tiêu chảy,…

Bệnh thường lây qua đường hô hấp, khi bạn hít phải những hạt khí dung trong không khí do người mắc bệnh ho bắn ra. Bệnh thường lây truyền nhanh chóng giữa những người tiếp xúc gần với nhau.

Hiện nay chưa có vắc-xin phòng bệnh do đó để ngăn ngừa bệnh bạn nên chú ý một số biện pháp sau:

Tăng cường sức đề kháng, miễn dịch cho cơ thể bằng cách: thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, có lối sống sinh hoạt khoa học hợp lý.

Uống đủ nước mỗi ngày, ăn nhiều rau xanh trái cây.

Hạn chế rượu bia, thuốc lá, tránh hít khói bụi hay những nơi không khí ô nhiễm,… vì những tác nhân đó có thể gây ho kéo dài hơn khi bị viêm phổi.

Giữ môi trường sống trong lành, sạch sẽ, trồng thêm nhiều cây xanh.

Hạn chế tiếp xúc với những người mắc bệnh.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ.

 

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