Người phụ nữ gặp biến chứng sau khi uống thuốc nam trị bụng to: Mang khối u buồng trứng 'siêu khổng lồ' nặng 15kg

Dự kiến, bệnh nhân sẽ được hóa trị sau đó, khi kết quả giải phẫu bệnh khẳng định là ung thư buồng trứng. Tiên lượng điều trị cho bà B. vẫn còn tốt, vì khối u chưa lan tràn vào ổ bụng.

Các bác sĩ cho biết, u buồng trứng là bệnh lý thường gặp. Phần lớn trong số này lành tính, nhưng nếu là u ác có thể gây nguy hiểm tính mạng.

U buồng trứng thường không có triệu chứng vì nằm sâu trong vùng chậu. Do đó khi bệnh nhân phát hiện, khối u thường đã phát triển lớn. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, khối u ngày càng to gây chèn ép tim, phổi và các cơ quan nội tạng khác, làm suy giảm chức năng tim mạch, hô hấp. Từ đó, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Hiện nay, chưa có nghiên cứu y khoa nào chứng minh thuốc nam có thể điều trị khỏi bệnh ung thư. Vì vậy, người bệnh được khuyến cáo cần kiên trì, tin tưởng theo phác đồ của các bác sĩ chuyên khoa. Tuyệt đối không sử dụng các bài thuốc không rõ nguồn gốc, làm bỏ lỡ "thời gian vàng" điều trị hiệu quả bệnh, khiến khối u phát triển nặng và mạng sống bị đe dọa.

Trước đó, theo nguồn tin từ VnExpress, người phụ nữ (38 tuổi, Phú Thọ) có khối u ở vùng thượng vị nhưng không điều trị tại bệnh viện mà về nhà uống thuốc nam, 3 tháng sau lên cơn co giật.

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu trong tình trạng co giật toàn thân, sùi bọt mép, nói ngọng, méo miệng.

Bác sĩ xử lý ca bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 20/5, các bác sĩ cho biết khối u to dẫn đến co giật, bệnh nhân phải thở oxy qua máy, dùng thuốc chống sốc để cắt cơn co. Sau đó, bệnh nhân tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, ho có đờm, bụng chướng nhẹ, cảm giác tê bì nửa người trái, nhiều tổn thương nặng nề thần kinh, theo dõi tại bệnh viện để xử trí kịp thời khi có biến chứng.