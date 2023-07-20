Người phụ nữ gặp biến chứng sau khi uống thuốc nam trị bụng to: Mang khối u buồng trứng 'siêu khổng lồ' nặng 15kg

Ngày 20/7, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thông tin người phụ nữ uống thuốc nam trị bệnh phải gánh hậu quả nặng nề, khi khối u ở buồng trứng phát triển khổng lồ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 20/7, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết, ông cùng cộng sự vừa trải qua một cuộc mổ căng não để tìm cách cứu mạng nữ bệnh nhân N.T.B. (63 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) mang khối u buồng trứng cực lớn. Qua khai thác bệnh sử, bà B. phát hiện bụng to dần trên 1 năm nay. Vì hoàn cảnh khó khăn, bà không đi khám mà chỉ đi bốc thuốc nam không rõ loại để uống. Theo thời gian, bụng bà ngày càng to lên, gây bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống. Gần đây, khi bụng đã phình lên khổng lồ không thể chịu được nữa, bà B. mới đến bệnh viện địa phương kiểm tra. Khi phát hiện khối bướu "ngoại cỡ" nên bà B. tiếp tục được các bác sĩ chuyển lên Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Bụng người phụ nữ to "khổng lồ" như mang thai sắp sinh - Ảnh: Báo Dân trí Tại đây, qua thăm khám và làm các cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện khối bướu của bà B. chiếm toàn bộ ổ bụng lên tới xương ức, kích thước trên 40cm. Ảnh chụp CT cho thấy khối bướu có tổn thương choáng chỗ vùng chậu, đè đẩy các quai ruột thành bụng. Bệnh nhân được chỉ định mổ gấp để giữ an toàn tính mạng, với chẩn đoán trước mổ là ung thư buồng trứng to. Ngày 19/7, bà B. được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Trong quá trình đó, ekip điều trị gặp nhiều khó khăn, vì khối bướu lớn dính thành bụng và các tạng trong ở bụng. Bệnh nhân được truyền 1/2 lít máu tươi vì khối bướu dễ chảy máu và bóc tách được khối u buồng trứng nặng đến 15kg.

Bác sĩ ôm khối u nặng 15kg sau khi giải phóng ra khỏi cơ thể bệnh nhân - Ảnh: Báo Dân trí Dự kiến, bệnh nhân sẽ được hóa trị sau đó, khi kết quả giải phẫu bệnh khẳng định là ung thư buồng trứng. Tiên lượng điều trị cho bà B. vẫn còn tốt, vì khối u chưa lan tràn vào ổ bụng. Các bác sĩ cho biết, u buồng trứng là bệnh lý thường gặp. Phần lớn trong số này lành tính, nhưng nếu là u ác có thể gây nguy hiểm tính mạng. U buồng trứng thường không có triệu chứng vì nằm sâu trong vùng chậu. Do đó khi bệnh nhân phát hiện, khối u thường đã phát triển lớn. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, khối u ngày càng to gây chèn ép tim, phổi và các cơ quan nội tạng khác, làm suy giảm chức năng tim mạch, hô hấp. Từ đó, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Hiện nay, chưa có nghiên cứu y khoa nào chứng minh thuốc nam có thể điều trị khỏi bệnh ung thư. Vì vậy, người bệnh được khuyến cáo cần kiên trì, tin tưởng theo phác đồ của các bác sĩ chuyên khoa. Tuyệt đối không sử dụng các bài thuốc không rõ nguồn gốc, làm bỏ lỡ "thời gian vàng" điều trị hiệu quả bệnh, khiến khối u phát triển nặng và mạng sống bị đe dọa. Trước đó, theo nguồn tin từ VnExpress, người phụ nữ (38 tuổi, Phú Thọ) có khối u ở vùng thượng vị nhưng không điều trị tại bệnh viện mà về nhà uống thuốc nam, 3 tháng sau lên cơn co giật. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu trong tình trạng co giật toàn thân, sùi bọt mép, nói ngọng, méo miệng. Bác sĩ xử lý ca bệnh - Ảnh minh họa: Internet Ngày 20/5, các bác sĩ cho biết khối u to dẫn đến co giật, bệnh nhân phải thở oxy qua máy, dùng thuốc chống sốc để cắt cơn co. Sau đó, bệnh nhân tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, ho có đờm, bụng chướng nhẹ, cảm giác tê bì nửa người trái, nhiều tổn thương nặng nề thần kinh, theo dõi tại bệnh viện để xử trí kịp thời khi có biến chứng.

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