Người phụ nữ bất ngờ tỉnh dậy sau khi được tuyên bố đã qua đời

Tin y tế 19/05/2023 07:53

Người phụ nữ cơ thể lạnh toát, được tuyên bố đã tử vong khi lên cơn đau bất thường. Tuy nhiên bà bất ngờ tỉnh lại, song trí nhớ không còn tốt như trước.

Bà Maria Berta Rodriguez, 77 tuổi, sống ở vùng Galicia (Tây Ban Nha). Bà từng trải qua ca phẫu thuật tim và mắc bệnh tiểu đường. Được các bác sĩ thông tin tình trạng sức khỏe là bình thường.

Vào cuối tháng 4, khi bà đang ngồi ăn sáng, một điều bất thường đã xảy ra khi bỗng dưng đổ mồ hôi, da trắng bệch và cảm thấy chóng mặt. Con trai bà cho hay rằng, họ nghĩ mẹ bị tụt đường huyết. Thế nhưng hiện trạng sức khỏe khi ấy của bà ngày càng xấu đi.

Khi các nhân viên y tế đến nhà, bà Rodriguez đã bất tỉnh. “Lúc này, người mẹ tôi lạnh toát, da nhợt nhạt", người con trai nhớ lại.

Theo Newsweek, sau khi đo huyết áp và các dấu hiệu sinh tồn, nhân viên y tế xác định bà Rodriguez đã mất.

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Ảnh minh họa: Internet

Con trai bà và các nhân viên y tế khiêng bà từ nhà bếp lên phòng ngủ ở tầng trên để đặt bà vào giường. Nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra. "Mẹ tôi bắt đầu cử động. Tất cả chúng tôi đều hoảng hốt, không thể tin được. Sau đó, mẹ bắt đầu thở và có các phản ứng", anh Garcia nhớ lại.

Sau khi qua đêm trong bệnh viện, bà Rodriguez được về nhà. Bà không nhớ gì về trải nghiệm đó, ngoài cảm giác chóng mặt và tỉnh dậy trên giường bệnh.

Kể từ khi sự cố xảy ra, trí nhớ của bà không còn như trước nhưng các hoạt động đời thường không có nhiều khác biệt.

"Cơ thể mẹ tôi rất lạnh, mẹ dường như đã chết, không biện pháp cứu sinh nào hiệu quả. Thời điểm đó, tôi hiểu rất rõ rằng bà đã qua đời", García nói.

Người phụ nữ bất ngờ tỉnh dậy sau khi được tuyên bố đã qua đời - Ảnh 2

 Hiện tượng người được tuyên tử đột ngột sống lại đã xảy ra một vài lần. Ảnh: Internet

Theo Johns Hopkins Medicine, hiện tượng này xảy ra khi cơ thể không bơm đủ máu lên não. Nguyên nhân có thể do các vấn đề về tim mạch, huyết áp giảm đột ngột, mất nước và nhiều yếu tố khác. Trước khi ngất, người bệnh thường cảm thấy chóng mặt, yếu ớt, đổ mồ hôi đột ngột. Các triệu chứng này hoàn toàn phù hợp với những gì bà Rodríguez đã trải qua.

 

Ngày 7/2, một viện dưỡng lão ở New York đã tuyên tử vong cho một người phụ nữ 82 tuổi. Người này sau đó được phát hiện là còn sống. Sự cố tương tự xảy ra với một bệnh nhân 66 tuổi, mắc chứng mất trí nhớ ở Iowa. Bà được tìm thấy trong tình trạng thoi thóp khi các nhân viên nhà tang lễ mở túi đựng xác. Theo các chuyên gia, thuốc an thần, một số loại độc tố thần kinh, nhiệt độ môi trường thấp dễ khiến nhiều người bị lầm tưởng là đã chết.

 

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