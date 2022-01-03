Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 3/1, Việt Nam ghi nhận 15.936 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 15.916 ca ghi nhận trong nước.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.100), Hải Phòng (1.749), Tây Ninh (919), Vĩnh Long (842), Cà Mau (821), Khánh Hòa (786), TP. Hồ Chí Minh (662), Bình Phước (619), Bình Định (547), Trà Vinh (517), Bắc Ninh (460), Bạc Liêu (330), Thừa Thiên Huế (321), Hưng Yên (285), Bến Tre (267), Lâm Đồng (255), Hà Giang (236), Thanh Hóa (224), Quảng Ninh (189), Hải Dương (177), Gia Lai (172), An Giang (168), Quảng Ngãi (161), Nam Định (160), Đà Nẵng (159), Hòa Bình (158), Kiên Giang (156), Quảng Nam (153), Sóc Trăng (150), Cần Thơ (140), Đồng Tháp (132), Bình Thuận (126), Sơn La (111), Nghệ An (106), Thái Nguyên (99), Vĩnh Phúc (99), Phú Thọ (94), Hậu Giang (94), Bắc Giang (84), Hà Nam (78), Bình Dương (75), Bà Rịa - Vũng Tàu (73), Đồng Nai (72), Thái Bình (70), Đắk Nông (65), Bắc Kạn (64), Yên Bái (64), Lạng Sơn (59), Tiền Giang (58), Quảng Bình (55), Quảng Trị (53), Lào Cai (51), Long An (50), Ninh Thuận (40), Ninh Bình (39), Kon Tum (34), Tuyên Quang (29), Cao Bằng (28), Điện Biên (23), Lai Châu (8 ).

- Tính từ 16h ngày 02/01 đến 16h ngày 03/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.936 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 15.916 ca ghi nhận trong nước (giảm 998 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 11.017 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Vĩnh Long (-438), Hải Dương (-368), Đắk Lắk (-185).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (+278), Cà Mau (+202), Bến Tre (+147).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 15.629 ca/ngày.

- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (5), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.778.976 ca nhiễm, đứng thứ 31/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 18.040 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.773.170 ca, trong đó có 1.394.340 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (504.859), Bình Dương (290.996), Đồng Nai (98.132), Tây Ninh (77.921), Hà Nội (51.731).