MỚI: Bộ Y tế phê duyệt vắc xin Moderna dành cho trẻ em từ 6 tuổi cho đến 12 tuổi, lô vắc xin đầu tiên do Úc tài trợ

Theo bộ y tế, với lô vắc xin Moderna liều dành cho trẻ em này sẽ được áp dụng với trẻ 6 đến 12 tuổi.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, liều dành cho trẻ em bằng 1/2 so với liều dành cho người lớn (0,25ml/50mcg kháng nguyên), sử dụng cho trẻ em 6 đến dưới 12 tuổi.

Dự kiến lô vắc xin đầu tiên cho trẻ em do Úc tài trợ sẽ về Việt Nam ngay trong thời gian đầu tháng 4 và sẽ được sử dụng trước cho nhóm trẻ học lớp 6 ở 63/63 tỉnh thành.

Tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho học sinh từ 7 đến 12 tuổi - Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Để chuẩn bị cho buổi tiêm chủng có được sự hiệu quả và an toàn tối đa nhất cho trẻ em thuộc lứa tuổi này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi học từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc độ tuổi từ 6 đến dưới 12 tuổi.

Dẫn theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và tiếp thị, Bộ Y tế khuyến cáo, trước khi tiêm vắc xin người dân cần phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như có bệnh nền hay không, có tiền sử dị ứng với thuốc hay không,...Những đối tượng cần trì hoãn tiêm chủng là nhóm trẻ đang có bệnh cấp tính, mạn tính tiến triển hoặc các vấn đề khác phải trì hoãn.

Cụ thể, trẻ có bệnh mạn tính hoặc các bệnh cấp tính tiến triển như đang có sốt, đang có tình trạng nhiễm trùng; trong đợt điều trị của bệnh mạn tính như đang hóa trị ung thư,… thì cần trì hoãn cho đến khi kết thúc tình trạng bệnh cấp tính, mạn tính, hoặc kết thúc đợt điều trị của bệnh mạn tính.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã đưa ra khuyến cao đối với với những phụ em có con em đã từng nhiễm Covid 19 nên dành ra khoảng thời gian 3 tháng phục hồi trước khi tiêm vắc xin, để đảm bảo sự an toàn cho con em một cách tố nhất.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-bo-y-te-phe-duyet-vac-xin-moderna-danh-cho-tre-em-tu-6-tuoi-cho-den-12-tuoi-lo-vac-xin-dau-tien-do-uc-tai-tro-459495.html