Lâm Đồng kêu gọi du khách cân nhắc hạn chế đến Đà Lạt thời điểm này

Tin y tế 09/05/2021 06:19

Tại Đà Lạt, lực lượng chức năng đã truy tìm được 179 ca là F1 của bệnh nhân 3141 (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) nhiễm COVID-19. Bệnh nhân này đến Đà Lạt từ Nha Trang và có lịch trình đi lại dày đặc trong thời gian từ ngày 2 đến ngày 5/5.

Tuổi Trẻ cho hay, tối 8/5, ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã có văn bản chỉ đạo mới nhất về việc chống dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trọng tâm của văn bản kêu gọi "du khách cân nhắc hạn chế đến tham quan thành phố Đà Lạt nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung và chia sẻ, đồng cảm cũng như dành thời gian thích hợp đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng".

UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo tiếp tục dừng các hoạt động massage, dịch vụ làm đẹp, rạp chiếu phim, các chương trình ca nhạc, phòng tập gym, bể bơi. Từ 12h ngày 9/5, tạm dừng các dịch vụ như câu lạc bộ bida, cơ sở cắt tóc, yoga, quán ăn uống vỉa hè cho đến khi có thông báo mới; Các quán ăn uống được phép hoạt động nhưng không quá 30 người tại một thời điểm và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; ngồi giãn cách, khử khuẩn tay...

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các quầy thuốc, nhà thuốc trên địa bàn tỉnh bán thuốc theo đơn của bác sĩ; Nghiêm cấm bán thuốc cho người bệnh có các triệu chứng như: ho, sốt, sổ mũi... và vận động người dân đến các cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 9/5 cho đến khi có thông báo mới. Yêu cầu Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các trường phổ thông thực hiện việc ôn tập trong thời gian nghỉ học; nghiêm cấm dạy thêm, học thêm.

Lâm Đồng kêu gọi du khách cân nhắc hạn chế đến Đà Lạt thời điểm này - Ảnh 1
Bệnh nhân 3141 đến chợ đêm Đà Lạt vào đêm ngày 4/5 - Ảnh: Tuổi Trẻ 

 

Liên quan đến bệnh nhân 3141, lịch trình của người này cụ thể như sau: 

-Ngày 2/5 (từ 20h): Đi ô tô từ tỉnh Khánh Hòa đến thành phố Đà Lạt, ở tại khách sạn Hoàng Quân (số 9/1 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, thành phố Đà Lạt).

-Ngày 3/5:

+ Buổi sáng: Ăn sáng tại Phở Thưng (số 2 Nguyễn Văn Cừ, phường 1, thành phố Đà Lạt); thuê xe máy tại nhà nghỉ Hồng Ân (số 37 Nguyễn Văn Cừ, phường 1, thành phố Đà Lạt).

+ Buổi chiều: Tham quan nông trại chó Puppy Farm và trại cừu (phường 7, thành phố Đà Lạt); tham quan Vườn Ánh Sáng Lumiere (số 222B Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt).

+ Buổi tối: Ăn tối tại nhà hàng Eros Cá hồi (số 24 đường 3 Tháng 4, phường 3, thành phố Đà Lạt).

-Ngày 4/5:

+ Buổi sáng: Ăn sáng tại quán hủ tiếu nam vang Hai Tô (số 26 đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Đà Lạt); uống cà phê tại quán Dalat Golf cà phê (số 14 Đống Đa, phường 3, thành phố Đà Lạt); sau đó, tham quan chùa Linh Phước (Trại Mát, thành phố Đà Lạt).

+ Buổi chiều: Tham quan Quảng trường Lâm Viên (thành phố Đà Lạt); sau đó, uống cà phê tại quán Thiên Mộc Trinh (hẻm Đống Đa, phường 3, thành phố Đà Lạt).

+ Buổi tối: Ăn tối tại quán Nướng Chảo 27 (số 3 đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Đà Lạt); sau đó ghé các quán: L'ang Farm; đặc sản Cẩm Hạnh; đặc sản Minh Vân tại khu vực chợ đêm (đã được dừng hoạt động từ 19h ngày 3-5).

-Sáng 5/5: Ăn sáng tại quán hủ tiếu nam vang Hai Tô (số 26 đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Đà Lạt); ghé vựa trái cây (số 71 đường 3 Tháng 2, phường 1, thành phố Đà Lạt) và vựa trái cây (đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4, thành phố Đà Lạt); trả xe máy tại nhà nghỉ Hồng Ân (số 37 Nguyễn Văn Cừ, phường 1, thành phố Đà Lạt); vào lúc 8h30 đi xe taxi Mai Linh tới sân bay Liên Khương về Hà Nội trên chuyến bay ký hiệu số VN 1572 (ghế 36G, 36F).

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