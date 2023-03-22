Bệnh viện Quân y 175 vừa cắt bỏ khối u cực hiếm gây bít tắc khí quản, kịp thời cứu sống bệnh nhân 17 tuổi nhờ kỹ thuật nội soi.

Báo Pháp Luật cho biết, ngày 22-3, tại bệnh viện (BV) Quân y 175 các bác sĩ (BS) khoa Lao và bệnh phổi của BV đã cứu sống bệnh nhân nữ N.N.T (17 tuổi, ngụ Bình Thuận) bị khối polyp lớn bít tắc khí quản gây suy hô hấp nguy kịch.

Một năm trước, bệnh nhân có biểu hiện thở khò khè, ho và khó thở tăng dần khi gắng sức. Đi khám tại cơ sở y tế địa phương được chẩn đoán hen phế quản và điều trị theo phác đồ, tuy nhiên các triệu chứng cải thiện ít.

Năm ngày trước khi nhập BV Quân y 175, bệnh nhân có biểu hiện nhiễm trùng đường hô hấp (ho, khạc đờm, khó thở), sau đó tiến triển nặng và suy hô hấp.

Ảnh: Pháp Luật

Sau khi thăm khám, các BS chẩn đoán bệnh nhân bị suy hô hấp nguy kịch do u lớn khí quản. Bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy và điều trị hồi sức tích cực.

Qua chụp cắt lớp vi tính và tái tạo cây khí quản phát hiện một cấu trúc u lớn kích thước 3x2 cm, chít hẹp khí quản. Bệnh nhân được mở khí quản dưới đoạn hẹp và nội soi phế quản ống mềm, phát hiện tổn thương là một khối u lớn nằm ngay dưới dây thanh âm có chân bám vào thành sau khí quản.

Quá trình cắt đốt diễn ra thuận lợi, khối u được loại bỏ hoàn toàn sau 60 phút can thiệp. Bệnh nhân được cai thở máy sau 5 ngày, đóng lỗ mở khí quản và xuất viện sau 10 ngày.

Trang Sức khỏe và Đời sống cho biết, bác sĩ khuyến cáo, các bậc phụ huynh nên cho con đi khám sức khỏe định kỳ và nếu thấy trẻ ho nhiều thì có thể chụp phim phổi để có thể phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Nếu không được phát hiện và phẫu thuật kịp thời khối u phát triển lớn hơn sẽ gây khó thở nặng, suy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong.

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