Hà Nội: Thêm 13 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 9 người thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng

Tin y tế 29/07/2021 08:32

Mới đây, Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng 29/7, có 13 trường hợp mới được phát hiện nhiễm Covid-19. Đặc biệt, trong đó có 9 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng

Theo Zing News, Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng 29/7, có 13 trường hợp mới được phát hiện nhiễm Covid-19 liên quan một số ổ dịch gồm:

covid 19
Thông tin về các ca nhiễm - Ảnh: Zing News

Liên quan chùm ca nhiễm tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, trường hợp mới có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân đang điều trị tại khoa Nội 1. Nam bệnh nhân 51 tuổi, trú tại Tương Mai, Hoàng Mai.

Ngoài trường hợp này, nhóm còn lại đều là F1, liên quan các ổ dịch cũ. Họ có độ tuổi từ 2 đến 52, trú tại các khu vực: Mai Động (Hoàng Mai); Liên Ninh (Thanh Trì); Trung Hòa (Cầu Giấy); Ninh Sở (Thường Tín); Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân); Bách Khoa, Thanh Nhàn, Nguyễn Du (Hai Bà Trưng).

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (ngày 27/4), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 948 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, 190 trường hợp liên quan các ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K trên địa bàn cũng được Bộ Y tế công bố trước đó. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, các chùm lây nhiễm mới phát hiện từ ngày 5/7 đến nay đã có 679 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus.

Thông qua tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc người có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng mới đây, thành phố đã phát hiện thêm tổng cộng 172 trường hợp nhiễm nCoV.

Thông tin cụ thể của các ca bệnh cũng được được đăng tải trên trang của Sở Y Tế Hà Nội, trong 13 trường hợp có 9 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng.

1. T.T.U, nữ, sinh năm 1975

2. L.T.S, nam, sinh năm 2005

Cả hai bệnh nhân đều ở Trung Hòa, Cầu Giấy, và là F1 của N.T.K, ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 29/7 có kết quả xét nghiệm dương tính.

3. G.T.T.H, nữ, sinh năm 1992

4. N.Đ.H, nam, sinh năm 2014

5. N.T.L, nữ, sinh năm 2019

Cả ba bệnh nhân đều ở Bách Khoa, Hai Bà Trưng và là F1 (vợ và hai con) của N.T.T, ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 29/7 có kết quả xét nghiệm dương tính.

6. N.T.M, nữ, sinh năm 1969, Ninh Sở, Thường Tín, là F1 của bệnh nhân N.T.T. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 29/7 có kết quả dương tính.

7. Đ.T.T.T, nữ, sinh năm 1976, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 (đồng nghiệp) của T.T.M. Ngày 28/7 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 29/7 có kết quả dương tính.

8. H.H.T, nữ, sinh năm 1997, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 (hàng xóm) của bệnh nhân T.T.M. Ngày 28/7 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 29/7 có kết quả dương tính.

9. N.X.T, nam, sinh năm 1988, Mai Động, Hoàng Mai, là F1 (chồng) của bệnh nhân V.T.H.N, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 29/7 có kết quả xét nghiệm dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội là P.M.T, nam, sinh năm 1970, Tương Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 29/7 có kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan Nhà thuốc Đức Tâm là B.T.T.A, nữ, sinh năm 2009, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1 của bệnh nhân L.T.M, được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 28/7, bệnh nhân có triệu chứng, được lấy mẫu lần 2, ngày 29/7 cho kết quả dương tính.

1 bệnh nhân liên quan đến chùm ca bệnh tại Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng là N.T.Q, nam, sinh năm 2003, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, là F1 của N.T.L, được cách ly tập trung ngày 19/7, xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, ngày 29/7 cho kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng là Đ.T.T.T, nữ, sinh năm 1988, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, F1 của Đ.T.S, ngày 18/7 được xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung, ngày 27/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

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