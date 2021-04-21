Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi sau 9 tháng được tách rời hiện giờ ra sao?

Tin y tế 21/04/2021 10:24

9 tháng sau ca đại phẫu thuật tách rời, cặp song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi đang tiếp tục những ca phẫu thuật nhỏ để hoàn chỉnh các bộ phận. Hiện tại, sau khi thực hiện ca phẫu thuật mổ hoàn chỉnh hậu môn, Diệu Nhi đã được xuất viện để trở về nhà đoàn tụ với gia đình.

Ngày 19/4 vừa qua, sau khi thực hiện ca mổ đóng hậu môn tạm 2 tuần, bé Diệu Nhi đã xuất viện trở về nhà đoàn tụ với người chị em song sinh

Cho đến hiện tại có thể thấy, sau những ca phẫu thuật nhỏ để hoàn chỉnh các bộ phận, sức khỏe của các bé đã tốt hơn rất nhiều. Hai em giờ đã có thể vui vẻ, cười đùa trò chuyện với nhau vô cùng đáng yêu. 

Mẹ của bé cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh mới nhất của hai chị em để người quan tâm tiện theo dõi. 

"2 chị em tình thương mến thương. Lúc vui thì nhường nhau lắm lúc không vui tờ giấy rách cũng giành" mẹ bé chia sẻ trên mạng xã hội. 

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Hai bé chơi đùa với nhau - Ảnh: FBNV
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Có thể thấy hai em ngày càng bụ bẫm và khỏe mạnh hơn trước - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi những hình ảnh đáng yêu của hai bé song sinh được mẹ chia sẻ, nhiều người quan tâm theo dõi hai em đã thích thú, vui mừng khôn xiết. 

Hoàng Trúc Nhi và Hoàng Diệu Nhi được chẩn đoán dính liền bụng chậu ở tuần thứ 16 của thai kỳ và được tách rời lúc được 13 tháng tuổi. Ca đại phẫu tách rời song Nhi đã diễn ra thành công sau 13 giờ, với sự tham gia của gần 100 y bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa. Cho đến thời điểm hiện tại sức khỏe hai em đã ổn định và chiều cao phát triển bình thường. 

Bất ngờ cặp song sinh hiếm gặp, 1 bé còn nguyên trong bọc ối

Bất ngờ cặp song sinh hiếm gặp, 1 bé còn nguyên trong bọc ối

Các bác sĩ cho biết một em bé chào đời với nguyên túi ối bao quanh là điều hiếm gặp. Hơn nữa, đây lại là trường hợp song sinh nhưng chỉ có một bé vẫn còn trong bọc ối.

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Từ khóa:   Trúc Nhi - Diệu Nhi Đại phẫu thuật Tách rời song sinh

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