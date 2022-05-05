Cập nhật 5 lưu ý mới nhất sau khi vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, nếu gặp 1 trong các dấu hiệu cần liên hệ y tế ngay!

Theo tài liệu "Hướng dẫn triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi" do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia xây dựng, khi thấy một trong các dấu hiệu sau, các gia đình hãy liên hệ ngay với đội cấp cứu lưu động, hoặc đến thẳng bệnh viện:

Theo báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, Bộ Y tế cập nhật về tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, sau hơn 2 tuần triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ trong độ tuổi này, đến chiều ngày 2/5, cả nước đã tiêm 1.533.088 liều (mũi 1) an toàn cho trẻ.

Ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó;

Về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, li bì; ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật;

Về tim mạch có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp đánh trống ngực kéo dài, ngất;

Đường tiêu hóa dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy;

Đường hô hấp có dấu hiệu khó thở, thở rít, khò khè, tím tái;

Toàn thân: Chóng mặt, choáng, xây xẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường; Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm, sang chấn; Sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt

Tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi tại Quảng Ninh - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin của báo Người Lao động, ngoài ra, các chuyên gia cũng lưu ý bậc cha mẹ, người giám hộ cần thông báo cho nhân viên y tế biết chính xác về tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng của trẻ với các triệu chứng và điều trị cụ thể, tình trạng bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị trẻ đang sử dụng.

Những điều này rất quan trọng để bác sĩ có thể ra quyết định phù hợp trong việc chống chỉ định, chuyển viện hay cẩn trọng khi tiêm vắc- xin Covid-19 cho trẻ và có kế hoạch theo dõi kỹ sau khi tiêm.

Sau tiêm vắc-xin Covid-19, trẻ phải được theo dõi tại điểm tiêm 30 phút, tiếp tục theo dõi 28 ngày sau tiêm, đặc biệt là trong vòng 7 ngày sau tiêm. Trong đó, 3 ngày đầu sau tiêm luôn có người hỗ trợ và chăm sóc 24/24, tránh để trẻ vận động mạnh.

Hiện tượng sốt và đau tại chỗ tiêm là phản ứng phổ biến nhất mà trẻ có thể gặp sau khi tiêm vắc-xin Covid-19. Theo các bác sĩ phụ huynh không nên quá lo lắng về các triệu chứng này vì các phản ứng tại vết tiêm như: đau, nhức chỗ tiêm, nổi u cục, phát ban... sẽ mất sau khoảng một thời gian mà không ảnh hưởng gì tới sức khỏe.

Nếu thấy tình trạng đau nhiều, sưng to nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau.

Thường xuyên đo thân nhiệt, nếu có: Sốt dưới 38,5 độ C: Cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm/lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn, uống đủ nước. Không để nhiễm lạnh. Đo lại nhiệt độ sau 30 phút.

Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên: Sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 giờ cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất.