Cấp cứu nam thanh niên bị viêm ruột thừa cấp có phủ tạng đảo ngược, tim nằm bên phải

Tin y tế 08/04/2021 16:07

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân có phủ tạng bị đảo ngược so với bình thường, trái tim nằm ở phía phải lồng ngực.

Theo VietnamPlus, ngày 8/4, bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa tiếp nhận cấp cứu một ca viêm ruột thừa cấp cực kỳ hiếm gặp. Đây là trường hợp bệnh nhân có phủ tạng bị đảo ngược so với bình thường, trái tim nằm ở phía phải lồng ngực.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân N.V.H. sinh năm 2004, sống tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) bị viêm ruột thừa cấp và dị tật bẩm sinh dính ngón tay. Trước đó, bệnh nhân xuất hiện đau bụng hố chậu phải, âm ỉ liên tục mà không có dấu hiệu đỡ hơn nên được gia đình đưa đến bệnh viện.

Thông qua kết quả chụp chiếu, bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột thừa. Đặc biệt, điều khiến các bác sĩ rất bất ngờ chính là ảnh chụp X-quang, trái tim và phủ tạng trong lồng ngực bệnh nhân H. ở vị trí đảo ngược, không giống người bình thường, lỗ tiểu thấp, có dị tật dính đầu chi.

Cấp cứu nam thanh niên bị viêm ruột thừa cấp có phủ tạng đảo ngược, tim nằm bên phải - Ảnh 1
Ảnh chụp X-quang cho thấy, trái tim của nam bệnh nhân nằm ở phía bên phải lồng ngực - Ảnh: VietnamPlus

 Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đến phòng phẫu thuật cấp cứu, cắt bỏ phần viêm ruột thừa bằng phương pháp nội soi. Hiện tại sức khỏe đã ổn định.

Qua tìm hiểu thông tin, gia đình H. cho biết, trước đây khi đi khám sức khỏe, H. đã biết trái tim và các tạng trong cơ thể của mình nằm ở vị trí đối lập so với mọi người. Vậy nên, trong mọi sinh hoạt, lao động hàng ngày của bệnh nhân phải có sự giúp đỡ từ gia đình. 

Theo các bác sĩ, tình trạng đảo ngược phủ tạng là bẩm sinh, trong đó các cơ quan nội tạng trong ngực, bụng đảo ngược phản chiếu theo mặt phẳng đứng dọc so với vị trí bình thường. Tình trạng này có thể xảy ra hoàn toàn hoặc chỉ một vài cơ quan đơn thuần trên cơ thể.

Đây là một dạng dị tật có tính di truyền gen lặn tương đối hiếm gặp, với tỷ lệ khoảng 1/10.000 dân, trong đó có khoảng 5 - 10% có dị tật tim bẩm sinh, còn lại có cuộc sống hoàn toàn bình thường, không ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh.

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