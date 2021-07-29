BS Trương Hữu Khanh gửi lời khuyên cho F0 đã xuất viện, dặn dò người dân đặc biệt lưu ý điều số 2

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết những người từng mắc Covid-19 sau khi xuất viện rất khó lây thêm cho người khác nhưng muốn an toàn tuyệt đối thì nên đeo khẩu trang thêm vài ngày đến 1 tuần là được.

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, người dân có nhiều nỗi lo lắng về cách bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và gia đình. Mới đây, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Chuyên gia truyền nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, tiếp tục giải đáp thắc mắc của mọi người xoay quanh việc bệnh nhân Covid-19 sau khi được xuất viện về nhà sẽ phải cần làm gì và có bị lại hay lây cho những người khác hay không?

Bác sĩ Trương Hữu Khanh tiếp tục giải đáp thắc mắc của mọi người về vấn đề xoay quanh bệnh Covid-19 - Ảnh: Internet

Theo đó, ông cho biết, những người từng mắc Covid-19 sau khi xuất viện sẽ an toàn với vi rút hơn cả những người đã chích 2 mũi vaccine phòng chống Covid-19. Chính vì vậy, ông khuyên người vừa xuất viện không cần phải quá căng thẳng, chỉ cần hiểu rõ 4 điều sau đây:

Điều 1: Người bệnh gần như tất cả đã có miễn dịch và không thể mắc bệnh lại. Vì vậy, chỉ cần lo tẩm bổ, sinh hoạt điều độ hơn nếu cảm thấy sức khoẻ đang thiết hụt, mất sức.

Điều 2: Không nên đọc hay nghiên cứu về tổn thương phổi sau mắc Covid-19 để tránh lo lắng thêm nhiều vì thường tình huống này xảy ra vô cùng hiếm và chỉ ở những người bị rất nặng.

Bác sĩ Khanh cho biết những người từng mắc Covid-19 sẽ an toàn với vi rút hơn cả những người đã chích 2 mũi vaccine phòng chống Covid-19 - Ảnh: Internet

Điều 3: Khi bệnh nhân được xuất viện chắc chắn đã có kết quả xét nghiệm âm tính hay Ct trên 30. Lúc này, nồng độ vi rút trong họng đã hết (âm tính) hay rất thấp và mỗi ngày mỗi thấp hơn cho đến khi hết Ct trên 30. Chính vì vậy, những người này rất khó lây thêm cho người khác nhưng muốn an toàn tuyệt đối thì nên đeo khẩu trang thêm vài ngày đến 1 tuần là được.

Điều 4: Nếu mọi triệu chứng xuất hiện trở lại là do bệnh khác.

Cuối cùng, bác sĩ Hữu Khanh gửi lời chúc đến cho các bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ mau chóng hết bệnh.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh đưa ra lời khuyên chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại nhà, khuyến cáo đặc biệt về biện pháp xông hơi bằng tinh dầu Trong livestream chia sẻ về chủ đề Chăm sóc và tự chăm sóc F0 tại nhà, bác sĩ Trương Hữu Khanh (Nguyên trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1) đã đưa ra những lời khuyên khi chăm sóc những đối tượng F0.

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