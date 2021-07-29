BS Trương Hữu Khanh gửi lời khuyên cho F0 đã xuất viện, dặn dò người dân đặc biệt lưu ý điều số 2

Tin y tế 29/07/2021 06:30

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết những người từng mắc Covid-19 sau khi xuất viện rất khó lây thêm cho người khác nhưng muốn an toàn tuyệt đối thì nên đeo khẩu trang thêm vài ngày đến 1 tuần là được.

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, người dân có nhiều nỗi lo lắng về cách bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và gia đình. Mới đây, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Chuyên gia truyền nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, tiếp tục giải đáp thắc mắc của mọi người xoay quanh việc bệnh nhân Covid-19 sau khi được xuất viện về nhà sẽ phải cần làm gì và có bị lại hay lây cho những người khác hay không?

truong huu khanh 1
Bác sĩ Trương Hữu Khanh tiếp tục giải đáp thắc mắc của mọi người về vấn đề xoay quanh bệnh Covid-19 - Ảnh: Internet

Theo đó, ông cho biết, những người từng mắc Covid-19 sau khi xuất viện sẽ an toàn với vi rút hơn cả những người đã chích 2 mũi vaccine phòng chống Covid-19. Chính vì vậy, ông khuyên người vừa xuất viện không cần phải quá căng thẳng, chỉ cần hiểu rõ 4 điều sau đây:

Điều 1: Người bệnh gần như tất cả đã có miễn dịch và không thể mắc bệnh lại. Vì vậy, chỉ cần lo tẩm bổ, sinh hoạt điều độ hơn nếu cảm thấy sức khoẻ đang thiết hụt, mất sức.

Điều 2: Không nên đọc hay nghiên cứu về tổn thương phổi sau mắc Covid-19 để tránh lo lắng thêm nhiều vì thường tình huống này xảy ra vô cùng hiếm và chỉ ở những người bị rất nặng.

bac si 2
 Bác sĩ Khanh cho biết những người từng mắc Covid-19 sẽ an toàn với vi rút hơn cả những người đã chích 2 mũi vaccine phòng chống Covid-19 - Ảnh: Internet

Điều 3: Khi bệnh nhân được xuất viện chắc chắn đã có kết quả xét nghiệm âm tính hay Ct trên 30. Lúc này, nồng độ vi rút trong họng đã hết (âm tính) hay rất thấp và mỗi ngày mỗi thấp hơn cho đến khi hết Ct trên 30. Chính vì vậy, những người này rất khó lây thêm cho người khác nhưng muốn an toàn tuyệt đối thì nên đeo khẩu trang thêm vài ngày đến 1 tuần là được.

Điều 4: Nếu mọi triệu chứng xuất hiện trở lại là do bệnh khác.

Cuối cùng, bác sĩ Hữu Khanh gửi lời chúc đến cho các bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ mau chóng hết bệnh.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh đưa ra lời khuyên chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại nhà, khuyến cáo đặc biệt về biện pháp xông hơi bằng tinh dầu

Bác sĩ Trương Hữu Khanh đưa ra lời khuyên chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại nhà, khuyến cáo đặc biệt về biện pháp xông hơi bằng tinh dầu

Trong livestream chia sẻ về chủ đề Chăm sóc và tự chăm sóc F0 tại nhà, bác sĩ Trương Hữu Khanh (Nguyên trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1) đã đưa ra những lời khuyên khi chăm sóc những đối tượng F0.

Xem thêm
Từ khóa:   bác sĩ Trương Hữu Khanh Bác sĩ Trương Hữu Khanh bác sĩ Trương Hữu Khanh nói về bệnh Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 15 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 15 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 15 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 15 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 44 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại