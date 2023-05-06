8 biến chủng phụ XBB khiến Covid lây nhanh ở Hà Nội

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội công bố tuần qua giải trình tự gene virus 36 mẫu bệnh phẩm Covid, kết quả nhiễm 8 biến chủng phụ XBB của Omicron.

Theo thông tin VnExpress, trong đó, 26 mẫu nhiễm XBB.1.5, chiếm tỷ lệ cao nhất với 45%. Số mẫu còn lại các biến chủng XBB.1.9.1; XBB.1.11.1; XBL; XBB.1.9.2; XBB.1.16; XBB.2.3 và XBB.1.3.5. Như vậy, từ đầu tháng 4 đến nay, thành phố đã giải trình tự gene virus của 58 mẫu bệnh phẩm, gồm 40 mẫu bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, 18 mẫu trong cộng đồng. Kết quả cho thấy 100% mẫu nhiễm các biến chủng phụ XBB của Omicron và đều là chủng mới.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương nhận xét các biến chủng qua giải trình tự gene virus tại Hà Nội cũng tương đồng tình hình thế giới. Hiện chưa có bằng chứng về sự gia tăng độc lực của các biến chủng mới. Triệu chứng bệnh đa số là nhẹ hoặc không triệu chứng nhưng khả năng lây nhiễm cao hơn các biến chủng cũ. Đây là lý do khiến số ca nhiễm tại Hà Nội thời gian qua tăng nhanh. Bệnh nhân Covid điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), giữa tháng 4/2023. Ảnh:VnExpress Từ ngày 29/4 đến 5/5, Hà Nội ghi nhận thêm 2.695 ca Covid-19, tương đương tuần trước. Theo CDC, thành phố tiếp tục giám sát biến chủng, phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm và giải trình tự gene virus xác định biến chủng để có giải pháp ứng phó phù hợp. Thành phố cũng tăng cường giám sát người mắc Covid điều trị tại nhà, quản lý nhóm nguy cơ cao để chuyển viện kịp thời, tránh để bệnh nặng; đồng thời tiếp tục triển khai tiêm vaccine.

Theo thông tin báo Phụ Nữ TP.HCM, trước đó, ngày 23/4, Sở Y tế TPHCM cũng công bố kết quả giải trình tự gen của 13 mẫu bệnh phẩm COVID-19, trong đó phát hiện 11 mẫu nhiễm 3 biến chủng phụ mới của Omicron gồm XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1. Chủng XBB.1.5 đang chiếm tỉ lệ cao nhất trong số các mẫu bệnh phẩm được giải trình tự gen, đây là chủng virus phổ biến nhất tại Mỹ trong thời gian qua - Ảnh minh họa: Internet Theo GS.TS Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) - biến thể Omicron đã xuất hiện trong hơn 1 năm qua với hơn 500 biến thể phụ khác nhau. Việt Nam hiện đã ghi nhận tất cả những biến thể phụ của chủng Omicron. Đây là chủng có đặc tính lây lan nhanh nhưng chưa có bằng chứng cho thấy làm tăng số ca nặng và tử vong. Các biện pháp phòng dịch vẫn được tuân thủ là tiêm vắc xin và 2K (khẩu trang - khử khuẩn) theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Chiều 5/5, Bộ Y tế ghi nhận thêm hơn 3.300 ca mới, cao nhất tính theo ngày trong 6 tháng qua. 161 bệnh nhân đang thở oxy. Trung bình 7 ngày qua, mỗi ngày một ca tử vong. Trước sự gia tăng ca nhiễm mới, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động lấy mẫu giải trình tự gene virus, phát hiện sớm các biến chủng mới của nCoV. Theo báo Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngày 5/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đại dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế gây lo ngại trên toàn cầu (PHEIC) - là mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này. Tuyên bố trên được Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, đưa ra tại một cuộc họp báo trực tuyến tại Geneva, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, ông nêu rõ quyết định này không có nghĩa COVID-19 không còn là mối đe dọa đối với y tế toàn cầu và vẫn cần hết sức thận trọng.

Dịch COVID-19 tăng lên hơn 3.000 ca 1 ngày, những ai cần tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh? Số ca mắc mới tăng vọt lên hơn 3.000 ca/ngày, đặc biệt ghi nhận thêm bệnh nhân tử vong. Những người thuộc nhóm nguy cơ cao cảnh báo cần tiêm phòng vắc-xin COVID-19 kịp thời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/8-bien-chung-phu-xbb-khien-covid-lay-nhanh-o-ha-noi-578919.html