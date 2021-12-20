Thuốc mới điều trị viêm da dị ứng được Ủy ban Châu Âu phê duyệt

Mới đây, Ủy ban Châu Âu (EC) đã phê duyệt một loại thuốc mới có tên Cibinqo thông qua đường uống với liều lượng sử dụng ngày một lần, để điều trị căn bệnh viêm da dị ứng từ trung bình đến nặng ở người lớn.

Theo Sức khỏe và Đời sống, viêm da dị ứng, hay còn gọi là bệnh eczema - Là một loại bệnh viêm da phổ biến. Viêm da dị ứng là kết quả của sự tác động lẫn nhau phức tạp giữa các yếu tố môi trường và di truyền với các triệu chứng điển hình là khô da, ngứa, và phát ban. Ước tính trung bình trên thế giới có khoảng 230 triệu người mắc bệnh viêm da dị ứng với tỷ lệ mắc bệnh suốt đời là trên 15%.

Mới đây, EC đã chấp nhận thuốc Cibinqo với liều 100 mg và 200 mg để điều trị viêm da dị ứng từ trung bình đến nặng ở người lớn. Trước đó, Cibinqo liều 50mg cũng đã được chấp thuận để điều trị tình trạng này, đặc biệt ở những bệnh nhân mắc bệnh suy thận vừa và nặng (suy thận), hoặc một số bệnh nhân đang điều trị bằng chất ức chế cytochrom P450 (CYP) 2C19.

Sự chấp thuận này của EC dựa trên kết quả của 5 nghiên cứu lâm sàng trước đó, bao gồm bốn nghiên cứu giai đoạn 3 và một nghiên cứu mở rộng nhãn mở dài hạn đang diễn ra. Các nghiên cứu này bao gồm hơn 2.800 bệnh nhân và Cibinqo cũng đã chứng minh tác dụng trong việc giảm triệu chứng và kiểm soát bệnh tốt hơn so với giả dược.

Giáo sư da liễu tại Đại học Christian-Albrechts Kiel và phó trưởng khoa da liễu tại Bệnh viện Đại học Schleswig-Holstein, Đức - Stephan Weidinger, nhận xét: "Đối với những người trưởng thành bị viêm da dị ứng từ trung bình đến nặng, Cibinqo có thể giúp giảm triệu chứng ngứa dữ dội và đã chứng minh sự cải thiện nhanh chóng về độ sạch da, mức độ và mức độ nghiêm trọng của bệnh, so với giả dược”.

Như vậy. với sự chấp thuận của Cibinqo ở Liên minh Châu Âu sẽ mang lại niềm hy vọng cho nhiều bệnh nhân bởi từ nay họ sẽ có thêm lựa chọn bổ sung để giúp kiểm soát các triệu chứng thường gây đau đớn và khó chịu của bệnh viêm da dị ứng từ trung bình đến nặng.

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