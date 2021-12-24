Thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý nam Go On Red có chứa thành phần thuốc ẩn gây hại

Tin tức thị trường 24/12/2021 08:54

Mới đây, Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) đã phát đi thông điệp khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua hoặc sử dụng thực phẩm chức năng Go On Red - được quảng cáo có tác dụng tăng cường sinh lý nam do chứa thành phần thuốc ẩn gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thực phẩm chức năng được quảng cáo là "thảo dược" hoặc "thực phẩm bổ sung" với công dụng giúp nam giới cải thiện sức khỏe phòng the như: Giúp cương cứng lâu hơn, mạnh hơn và đạt cực khoái thỏa mãn hơn… Tuy nhiên, đối với người dùng, loại thuốc này có thể tiềm ẩn một số tác dụng phụ nguy hiểm.

Thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý nam Go On Red có chứa thành phần thuốc ẩn gây hại - Hình 1
Hình internet

Theo Sức khỏe và Đời sống, mới đây, FDA đã phát đi thông báo, khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua hoặc sử dụng sản phẩm Go On Red, một sản phẩm tăng cường sinh lý nam vì có chứa thành phần chất ẩn chưa khai báo tadalafil.

Các kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm của FDA đã chứng minh rằng Go On Red có chứa tadalafil, thành phần hoạt chất trong loại thuốc cialis theo toa được FDA chấp thuận, sử dụng để điều trị rối loạn cương dương. Điều quan trọng, việc sử dụng cialis phải dưới sự giám sát của chuyên gia y tế.

Thành phần không được khai báo này có thể tương tác với nitrat được tìm thấy trong một số loại thuốc kê đơn và gây ra hiện tượng giảm huyết áp xuống mức nguy hiểm. Những người mắc bệnh đái tháo đường, huyết áp cao, cholesterol cao, hoặc bệnh tim thường dùng nitrat.

Theo FDA, sản phẩm thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý nam này có khả năng gây nguy hiểm đối với sức khỏe người tiêu dùng vì chưa trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt và những tác hại có thể có cho sức khỏe là rất đáng lo ngại.

Vì thế, đối với căn bệnh rối loạn cương dương nên được bác sĩ chuyên khoa tiết niệu thăm khám để xác định nguyên nhân xử trí và khắc phục nếu có thể thay vì tự ý dùng thực phẩm chức năng.

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Từ khóa:   Thực phẩm chức năng Go On Red sinh lý nam

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