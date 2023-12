Nghiên cứu mới của Nam Phi cho thấy nguy cơ nhập viện do biến chủng Omicron thấp hơn khoảng 70% so với những người bị nhiễm các biến thể SARS-CoV-2 khác. Một nguyên nhân khiến nhiều trường hợp nhiễm biến thể Omicron nhẹ hơn là do họ đã từng mắc Covid-19.

Omicron khó tránh khỏi các đáp ứng miễn dịch sau đó của cơ thể nhằm ngăn chặn tình trạng bệnh trầm trọng. Thực tế, khoảng 70% số người trong nghiên cứu đã từng bị mắc Covid-19 trước đó và 30% đã được tiêm vaccine phòng Covid-19.