Tuy nhiên đã có ba nghiên cứu mới ở Nam Phi, Scotland và Anh đã cho thấy nhiễm biến thể Omicron nhẹ hơn biến thể Delta .

Một thông tin đáng quan tâm là làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron dường như đã lên đến đỉnh điểm ở Nam Phi. Các chuyên gia y tế công cộng cho biết: "Omicron rất dễ lây nhiễm nên có khả năng sẽ làm tăng số ca nhập viện và những người chưa được tiêm chủng vẫn cần phải rất thận trọng".

Omicron khó tránh khỏi các đáp ứng miễn dịch sau đó của cơ thể nhằm ngăn chặn tình trạng bệnh trầm trọng. Thực tế, khoảng 70% số người trong nghiên cứu đã từng bị mắc Covid-19 trước đó và 30% đã được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Nghiên cứu mới của Nam Phi cho thấy nguy cơ nhập viện do biến chủng Omicron thấp hơn khoảng 70% so với những người bị nhiễm các biến thể SARS-CoV-2 khác. Một nguyên nhân khiến nhiều trường hợp nhiễm biến thể Omicron nhẹ hơn là do họ đã từng mắc Covid-19.

Tuy nhiên nghiên cứu này được thu thập khi tỷ lệ nhập viện của những người có triệu chứng nhẹ còn thấp.

Omicron rất dễ lây nhiễm nên có khả năng sẽ làm tăng số ca nhập viện

Hai nghiên cứu độc lập của Anh đã một lần nữa nhận thấy số ca nhập viện do biến thể Omicron có xu hướng giảm. Cụ thể, trong tháng 11 và 12/2021, nhiễm biến thể Omicron ở Scotland có liên quan đến việc giảm 2/3 nguy cơ nhập viện so với biến thể Delta.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu ở Anh nhận thấy rằng bệnh nhân nhiễm Omicron có nguy cơ phải nhập viện thấp hơn 15 - 20% so với bệnh nhân nhiễm Delta và những bệnh nhân này có ít nguy cơ phải nằm viện điều trị hơn 40 - 45%.

Các nhà khoa học tại Đại học hoàng gia London (Anh) đã đưa ra giả thuyết rằng khả năng miễn dịch có được trước đây có thể đã góp phần giúp cho tình trạng bệnh nhẹ hơn khi nhiễm biến thể Omicron.

Luôn phải cảnh giác trước tình hình lây nhiễm biến thể Omicron

Theo các nhà khoa học, biến thể Omicron đã lan rộng đến tất cả 50 bang của Mỹ khi kỳ nghỉ lễ đang đến. Một điểm đáng mừng là Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép cho thuốc viên đầu tiên điều trị Covid-19 do Pfizer phát triển, có tên là Paxlovid. Thuốc này được phép sử dụng điều trị cho bệnh nhân Covid-19 từ 12 tuổi trở lên có nguy cơ bị bệnh nặng. Pfizer cho biết thuốc viên này có tác dụng chống lại biến thể Omicron.

Giáo sư Mark Woolhouse, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại ĐH Edinburgh (Anh), cho biết, biến thể Omicron vẫn có thể khiến rất nhiều người phải nhập viện nhanh chóng. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng đây chỉ là kết quả sơ bộ và số liệu thống kê có thể thay đổi khi các ca lây nhiễm chuyển sang những người cao tuổi gây nguy cơ nhập viện cao hơn.

Paxlovid có tác dụng chống lại biến thể Omicron

Christina Ramirez, chuyên gia thống kê sinh học tại ĐH California, Los Angeles (Mỹ) cho biết: "Để làm chậm sự lây lan của Omicron, chúng ta nên thực hiện test nhanh Covid-19 trước các sự kiện, kỳ nghỉ lễ. Trong trường hợp cần tụ họp thì nên tổ chức ngoài trời, nếu ở trong nhà thì nên gần nơi thông thoáng hoặc áp dụng các biện pháp cải thiện hệ thống thông gió để giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh".

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, chỉ có 63,2 triệu người được tiêm mũi vaccine tăng cường (mũi vaccine thứ 3) trong 204 triệu người Mỹ được tiêm đủ 2 mũi vaccine. CDC Mỹ cho biết mũi vaccine tăng cường giúp cơ thể bảo vệ mạnh nhất chống lại nguy cơ nhiễm biến thể Omicron.