Phát hiện dấu hiệu lừa dối khách hàng trong quảng cáo TPBVSK An Giáp Vương

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi thông tin cảnh báo về thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) An Giáp Vương có nội dung quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật trên mạng xã hội Facebook.
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Cụ thể, trong thông báo đăng tải hôm 13/12/2021 trên website của Cục An toàn thực phẩm, thời gian vừa qua, sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Giáp Vương được quảng cáo trên kênh Facebook với nội dung gây hiểu nhầm về tác dụng của sản phẩm như thuốc chữa bệnh. Sản phẩm cũng sử dụng danh nghĩa bác sỹ, lời cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Giáp Vương do Công ty TNHH MTV Mộc Khang PHARMA (Địa chỉ: Số nhà 24, ngách 30, Ngõ 155 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm; Sản phẩm được sản xuất tại: Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh (Địa chỉ: Lô 8, cụm công nghiệp Yên nghĩa, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).
Cục An toàn thực phẩm cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả xử lý sẽ được Cục An toàn thực phẩm công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/ và cổng công khai y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn/.
Trong quá trình chờ đợi các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật để quyết định mua và sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) An Giáp Vương nêu trên vì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.