Hãng Reuters đưa tin, ngày 14/12 hãng Pfizer đã công bố kết quả dựa trên dữ liệu phân tích cuối cùng về thử nghiệm.

Lao Động đưa tin, vào tháng 11 vừa qua, hãng dược phẩm Mỹ - Pfizer cho biết, thuốc uống điều trị Covid-19 Paxlovid của họ có hiệu quả tới 89% trong việc ngăn ngừa nhập viện hoặc tử vong khi so sánh với giả dược, dựa trên kết quả thử nghiệm tạm thời trên 1.200 người. Trong kết quả mới nhất được công bố ngày 14.12 đã bổ sung thêm 1.000 người.

Đáng nói, không ai trong thử nghiệm điều trị bằng thuốc Covid-19 của Pfizer bị tử vong, so với 12 ca tử vong ở những người sử dụng giả dược.

Thuốc Covid-19 của hãng Pfizer được sử dụng kèm theo thuốc ritonavir kháng virus với liều lượng sử dụng là sau 12 giờ một lần trong vòng 5 ngày, bắt đầu ngay sau khi xuất hiện các triệu chứng. Nếu được cấp phép, liệu pháp điều trị mới của Pfizer sẽ được bán với tên Paxlovid.

Giám đốc khoa học của hãng Pfizer, Mikael Dolsten, cho biết: ''Đó là một kết quả tuyệt vời. Chúng ta đang nói về một số lượng đáng kinh ngạc người được cứu sống và các ca nhập viện được ngăn chặn. Và tất nhiên, nếu điều trị nhanh chóng ngay sau khi nhiễm virus, sẽ có khả năng giảm đáng kể sự lây lan".

Trong dữ liệu được công bố ban đầu từ hãng Pfizer cũng cho thấy: Sử dụng thuốc Covid-19 của hãng Pfizer làm giảm tỉ lệ nhập viện khoảng 70% trong một thử nghiệm nhỏ hơn thực hiện trên những người trưởng thành có nguy cơ ở mức tiêu chuẩn, trong đó có một số người có nguy cơ cao đã được tiêm chủng.

Tuy nhiên, Pfizer cũng nhấn mạnh, những kết quả trên cho thấy, xu hướng tích cực, nhưng không có ý nghĩa về mặt thống kê. Họ vẫn cần phải theo dõi kết quả và dự kiến sắp công bố 20% dữ liệu cuối cùng trong cuộc thử nghiệm với 1.100 bệnh nhân tham gia.

Giám đốc Dolsten hy vọng thuốc Covid-19 của hãng Pfizer sẽ sớm được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và các cơ quan quản lý khác cấp phép sử dụng cho những người có nguy cơ cao.

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