FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc điều trị COVID-19 của Merck’s

Theo đó, mới đây, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc Molnupiravir của Merck's để điều trị COVID-19.

Molnupiravir được dùng để điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19 từ nhẹ đến trung bình ở người lớn; những người có nguy cơ cao tiến triển thành COVID-19 nghiêm trọng, bao gồm nhập viện hoặc tử vong; những người mà các lựa chọn điều trị COVID-19 thay thế được FDA cho phép không thể tiếp cận hoặc không phù hợp về mặt lâm sàng. Sức khỏe và Đời sống cho biết, các chuyên gia cũng cho hay, thuốc Molnupiravir chỉ được bán theo đơn và phải được bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt sau khi chẩn đoán COVID-19 và trong vòng 5 ngày kể từ khi bắt đầu có triệu chứng. Cụ thể, thuốc được dùng với liều lượng dùng 4 viên nang 200 miligam, uống mỗi 12 giờ trong 5 ngày, với tổng số 40 viên. Molnupiravir không được phép sử dụng lâu hơn 5 ngày liên tục.

Hình Internet Do có thể gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của xương và sụn nên Molnupiravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi. Thuốc cũng không dùng cho việc phòng ngừa trước hoặc sau phơi nhiễm với COVID-19 hoặc bắt đầu điều trị ở bệnh nhân nhập viện do COVID-19. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Thuốc của FDA - TS Patrizia Cavazzoni cho biết: Sự phê duyệt thuốc Molnupiravir đã cung cấp thêm một lựa chọn điều trị bổ sung đường uống chống lại SARS-CoV-2. Khi các biến thể mới của virus tiếp tục xuất hiện, điều quan trọng là phải mở rộng kho vũ khí của các liệu pháp điều trị COVID-19 bằng cách cho phép sử dụng khẩn cấp, đồng thời tiếp tục tạo thêm dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của thuốc.

Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh cáo, Molnupiravir không thể thay thế cho việc tiêm chủng ở những người được khuyến cáo tiêm vaccine COVID-19. Vì thế người dân vẫn cần tiêm chủng đầy đủ và tiêm nhắc lại nếu đủ điều kiện. Molnupiravir là loại thuốc hoạt động bằng cách đưa các lỗi vào mã di truyền của SARS-CoV-2, giúp ngăn sự nhân lên của virus. Hay nói cách khác thuốc gây đột biến nhân của virus bằng cách gắn mạnh vào RNA, giúp ngăn cản quá trình phiên mã, cắt đứt quá trình phân chia. Bên cạnh đó hoạt chất còn giảm sản xuất RNA của virus, từ đó có khả năng kháng virus hiệu quả. Để ban hành quyết định sử dụng khẩn cấp loại thuốc này, FDA đã đánh giá tổng thể bằng chứng khoa học có sẵn và cân nhắc kỹ các rủi ro đã biết hoặc tiềm ẩn với các lợi ích đã biết hoặc tiềm năng của sản phẩm. Dựa trên đánh giá của FDA về tổng số bằng chứng khoa học hiện có, cơ quan này đã xác định Molnupiravir có hiệu quả để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở một số người lớn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fda-cap-phep-su-dung-khan-cap-thuoc-dieu-tri-covid-19-cua-mercks-443350.html