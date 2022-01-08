Cảnh báo: Tã bỉm kém chất lượng tràn lan ngoài thị trường, cha mẹ cần cẩn trọng khi lựa chọn

Sức khỏe và đời sống đưa tin, hiện nay trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều các thương hiệu tã bỉm lạ và mang mác "nội địa Trung". Vì thế cha mẹ cần nâng cao cảnh giác để tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe của con.

Được quảng cáo là hàng "nội địa Trung”, và những sản phẩm bỉm này có mức giá rẻ đến khó tin. Chính điều đó đã đánh trúng tâm lý ham rẻ của không ít bậc phụ huynh trong thời dịch bệnh, buộc phải giảm mọi khoản chi phí có thể, thậm chí từ tã bỉm cho trẻ nhỏ. Vì thế các cửa hàng tạp hóa hay các trang thương mại điện tử nhập ồ ạt bỉm giá rẻ, kém chất lượng về kinh doanh. Thực tế, đã có không ít cha mẹ có trải nghiệm "trái đắng" khi mua bỉm lạ giá rẻ và để lại hậu quả cho con em mình.

Các hội nhóm trên mạng xã hội, có không ít đánh giá tiêu cực của bậc phụ huynh sau khi mua và sử dụng bỉm "nội địa Trung". Nổi bật nhất là phàn nàn về chất lượng sản phẩm không đúng như quảng cáo, bỉm khi mới bóc ra đã nồng mùi thuốc tẩy, thấm hút kém, dễ vón cục nên dẫn tới nguy cơ bé bị hăm, nổi mẩn, thậm chí viêm nhiễm bộ phận sinh dục. Chưa kể, nhãn mác in trên bao bì lẫn lộn nhiều thứ tiếng nước ngoài, thông tin mơ hồ nên rất khó có thể kiểm chứng. Cụ thể như bỉm Supdry, bao bì toàn tiếng Anh và tiếng Nhật được quảng cáo là "hàng nội địa Trung, sử dụng công nghệ Nhật Bản". Tuy nhiên, khi truy xuất tên loại tã này ở các trang thương mại điện tử uy tín của Trung Quốc như Alibaba, Taobao… thì không thấy loại bỉm này được bày bán.

Nhiều tã trẻ em gắn mác "nội địa Trung" nhưng lại có giá rẻ bất ngờ. Hình internet Ngoài ra, khai thác tâm lý chuộng đồ Nhật của các mẹ Việt, một nhà phân phối bỉm Nanu Baby, quảng cáo sản phẩm này chuyên xuất sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên khi tìm kiếm tên sản phẩm này trên trang Internet thương hiệu Quanzhou Hengyi Hygiene Products (in trên bao bì bỉm Nanu), không có kết quả nào hiển thị. Tã trẻ em Mijuku cũng được giới thiệu là hàng "xuất Nhật", đến cái tên nghe cũng hao hao Nhật, quảng cáo "tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu thế giới" nhưng chỉ cần tìm hiểu sơ qua, người tiêu dùng đã thấy hoang mang khi có chỗ, nhãn hiệu bỉm này lại quảng cáo là "sản phẩm bỉm thuộc thương hiệu Việt, đóng gói tại Trung Quốc". Bỉm Quảng Châu, Phúc Kiến "đội lốt" bỉm Nhật, bỉm Châu Âu đánh lừa người tiêu dùng về nguồn gốc, chất lượng của sản phẩm. Hình internet Do ham lợi nhuận lớn từ các loại bỉm Trung giá rẻ này, các bên phân phối thường có những "chiêu trò" PR và phản bác lại những thông tin tiêu cực khi nói về chất lượng sản phẩm, vì thế nhiều mẹ bỉm vẫn tin tưởng rằng hàng thực sự tốt. Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc của quảng cáo. Vì thế, các mẹ bỉm hãy là người tiêu dùng thông thái khi đọc và chắt lọc những thông tin nhiều chiều trên mạng tránh bị lừa mua phải các loại tã chất lượng kém. Theo các chuyên khoa da liễu, sử dụng bỉm kém chất lượng, trẻ em có thể đối mặt 4 vấn đề lớn, đó là: hăm tã, viêm da, nấm bộ phận sinh dục, nhiễm khuẩn đường tiết niệu.Thậm chí nguy cơ nhiễm độc từ những chất hóa học, chất tẩy trắng công nghiệp hoặc mực in không đảm bảo trong các loại bỉm giá trẻ có thể khiến trẻ gặp nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài. Do đó, khi lựa chọn tã bỉm cho con sử dụng, cha mẹ nên chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có độ đảm bảo về thương hiệu và chất lượng trên thị trường.

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