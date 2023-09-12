Sau pha tranh bóng bổng, tuyển thủ Việt Nam chấn thương nặng vùng đầu, phải nhập viện cấp cứu

Tin tức giải trí 12/09/2023 06:54

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Palestine diễn ra lúc 19h30 ngày 11/9 trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Nam Định.

Ở trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam có cơ hội so tài với các cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu của tuyển Palestine. Đây là cuộc tái đấu của đội tuyển Việt Nam với Palestine sau 9 năm. Trong hiệp một, cầu thủ hai đội liên tục nằm sân vì chấn thương. Phút 22, Triệu Việt Hưng va chạm mạnh với cầu thủ đối phương trong một pha tranh bóng bổng. Cả hai đều bị chảy máu đầu và nằm sân, cần nhờ tới sự chăm sóc của đội ngũ y tế.

Sau pha tranh bóng bổng, tuyển thủ Việt Nam chấn thương nặng vùng đầu, phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Phút 22, Triệu Việt Hưng va chạm mạnh với cầu thủ đối phương trong một pha tranh bóng bổng. Cả hai đều bị chảy máu đầu và nằm sân, cần nhờ tới sự chăm sóc của đội ngũ y tế - Ảnh: Dân Trí

Trong khi cầu thủ bên phía Palestine vẫn có thể tiếp tục thi đấu sau khi được bác sĩ sơ cứu, HLV Troussier bất đắc dĩ phải rút Việt Hưng ra sân nhường vị trí cho Trương Tiến Anh. Sau khi rời sân, Việt Hưng lập tức được đưa lên xe cứu thương tới bệnh viện kiểm tra. Đây là điều đáng tiếc với tiền vệ CLB Hải Phòng bởi đây là trận đấu đầu tiên của anh cho đội tuyển quốc gia.

Ngoài Việt Hưng, một cầu thủ khác của tuyển Việt Nam là Phạm Trung Hiếu cũng phải sớm rời sân khi trận đấu mới trôi qua được hơn 10 phút vì chấn thương ở chân. Trận này, HLV Troussier thực hiện nhiều thử nghiệm ở tuyển Việt Nam, trong đó có việc bố trí Việt Hưng và Trung Hiếu ở hai cánh, Hoàng Đức đá cao nhất trên hàng công. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam thi đấu không hiệu quả, để đối phương cầm hòa 0-0 trong hiệp một.

Sau pha tranh bóng bổng, tuyển thủ Việt Nam chấn thương nặng vùng đầu, phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sỹ, Trung Hiếu bị gãy 1/3 dưới xương mác. Còn phần trên mắt trái của Việt Hưng bị rách sâu, phải khâu 20 mũi - Ảnh: Ngoisao.net

Việc phải thay Trung Hiếu và Việt Hưng đều nằm ngoài dự tính của HLV Troussier. Đây là lần đầu tiên nhà cầm quân người Pháp cho Việt Hưng đá chính, trong khi Trung Hiếu cũng lần đầu được khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sau pha tranh bóng bổng, tuyển thủ Việt Nam chấn thương nặng vùng đầu, phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 3
Việt Hưng đau đớn phải rời sân bằng cáng, đầu anh chảy nhiều máu - Ảnh: Tuổi trẻ

Trong hiệp 1 ở trận tuyển Việt Nam - Palestine, hai đội không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên sang hiệp 2, Công Phượng và Tuấn Hải ghi bàn mang về chiến thắng 2-0 cho đoàn quân HLV Troussier.

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