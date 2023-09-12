Sau pha tranh bóng bổng, tuyển thủ Việt Nam chấn thương nặng vùng đầu, phải nhập viện cấp cứu

Ở trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam có cơ hội so tài với các cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu của tuyển Palestine. Đây là cuộc tái đấu của đội tuyển Việt Nam với Palestine sau 9 năm. Trong hiệp một, cầu thủ hai đội liên tục nằm sân vì chấn thương. Phút 22, Triệu Việt Hưng va chạm mạnh với cầu thủ đối phương trong một pha tranh bóng bổng. Cả hai đều bị chảy máu đầu và nằm sân, cần nhờ tới sự chăm sóc của đội ngũ y tế.

Phút 22, Triệu Việt Hưng va chạm mạnh với cầu thủ đối phương trong một pha tranh bóng bổng. Cả hai đều bị chảy máu đầu và nằm sân, cần nhờ tới sự chăm sóc của đội ngũ y tế - Ảnh: Dân Trí

Trong khi cầu thủ bên phía Palestine vẫn có thể tiếp tục thi đấu sau khi được bác sĩ sơ cứu, HLV Troussier bất đắc dĩ phải rút Việt Hưng ra sân nhường vị trí cho Trương Tiến Anh. Sau khi rời sân, Việt Hưng lập tức được đưa lên xe cứu thương tới bệnh viện kiểm tra. Đây là điều đáng tiếc với tiền vệ CLB Hải Phòng bởi đây là trận đấu đầu tiên của anh cho đội tuyển quốc gia.