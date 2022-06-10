Liên quan đến vụ trung vệ Ngô Anh Vũ của Bình Thuận có hành vi đấm vào mặt trọng tài ở giải hạng Nhì quốc gia 2022. Mới đây liên đoàn bóng đá Việt Nam - VFF vừa chính thức đưa ra án phạt cực nặng.

Theo nguồn tin từ Zing News, trưởng ban Kỷ luật LĐBĐ Việt Nam, ông Vũ Xuân Thành đã ký quyết định kỷ luật cầu thủ Ngô Anh Vũ của CLB Bình Thuận. Căn cứ Điều 39 khoản 3 Quy định Kỷ luật VFF, trung vệ sinh năm 1989 sẽ đứng ngoài các hoạt động bóng đá 24 tháng (tính từ ngày ký quyết định) và đóng phạt 25 triệu đồng. Trung vệ Ngô Anh Vũ chính thức bị treo giò 2 năm - Ảnh: Zing News Chiều 10/6, Ban kỷ luật VFF đã họp bàn về hình thức kỷ luật với cầu thủ Ngô Anh Vũ. Sau khi lắng nghe các ý kiến và xem xét hành vi qua băng hình. Ban kỷ luật thống nhất mức phạt. Chia sẻ với Zing, một thành viên Ban kỷ luật cũng khẳng định: "Hành vi như vậy thì không thể nào xử nhẹ được".

Băng hình cho thấy chuỗi phản ứng của Ngô Anh Vũ có tính chất liên tục. Sau khi đẩy rồi đấm trọng tài, cầu thủ này tiếp tục đá, đe dọa và túm cổ áo trọng tài người Tiền Giang. Nếu không có sự can thiệp từ hai trợ lý và một trọng tài bàn, không biết chuyện gì xảy ra. Với mức phạt 24 tháng tương đương thời gian 2 năm, Anh Vũ sẽ không thể tiếp tục chơi bóng đá chuyên nghiệp và các giải ngoài chuyên nghiệp do VFF tổ chức. Ở một số giải phong trào với điều lệ cấm cầu thủ có án kỷ luật, cầu thủ 33 tuổi cũng không thể tham gia.

Trước đó theo tìm hiểu của Zing, Anh Vũ đã tính "treo giày" trước khi xảy ra sự việc trên sân 19 tháng 8 Nha Trang. Đáng tiếc là cầu thủ người Đồng Nai lại kết thúc sự nghiệp của mình theo một cách ồn ào và phản cảm. Dẫn theo nguồn tin từ báo Tiền Phong cho biết trước, sự cố diễn ra phút 32 trận play-off tranh vé lên tham dự giải hạng Nhất 2023 giữa Bình Thuận với Vĩnh Phúc chiều 8/6. Ngô Anh Vũ nhận thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài Trần Ngọc Nhớ sau pha vào bóng nguy hiểm bằng 2 chân với cầu thủ Vĩnh Phúc. Trung vệ 33 tuổi phản ứng quyết liệt, đấm vào mặt trọng tài Nhớ. Hành động của Ngô Anh Vũ khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh: báo Tiền Phong Trưởng ban Kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành cho biết: “Vi phạm của Ngô Anh Vũ rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá Việt Nam. VFF vừa qua đã cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các vi phạm trong sân cỏ nhằm giúp bóng đá Việt Nam phát triển lành mạnh. Chúng tôi rất tiếc vì thời gian qua, bóng đá Việt Nam đang gặt hái được nhiều thành công ở cấp độ ĐTQG, như U23 Việt Nam vừa đoạt HCV SEA Games 31, thi đấu tốt ở VCK U23 châu Á. Án phạt với Ngô Anh Vũ là cần thiết để đảm bảo kỷ luật”. Ngô Anh Vũ sinh năm 1989, từng chơi V.League ba mùa giải cho CLB Sài Gòn. Trước đó, anh khoác áo CLB Đồng Tháp. Vừa qua, anh về chơi cho CLB Bình Thuận ở giải hạng Nhì Quốc gia 2022 và cùng đội bóng thăng hạng Nhất sau trận hòa 2-2 (thắng 8-7 ở loạt sút luân lưu) trước Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc. Sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ Ngô Anh Vũ đã xin lỗi trên trang cá nhân.

"U23 Việt Nam sẽ khiến U23 Ả Rập Xê Út phải trải qua trận đấu khó nhằn nhất từ đầu giải" Nhà báo Gregah Nurikhsani Estuning Marhaen của tờ Bola (Indonesia) mong chờ U23 Việt Nam tiếp tục tiến bước ở VCK U23 châu Á dù phải chạm mặt U23 Ả Rập Xê Út được đánh giá cao.

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