Ngô Kiến Huy: Miễn phí 15.000 vé cho khán giả special show 'Truyền Thái Y' nhưng vẫn còn lời

Sáng 12/12, buổi họp báo ra mắt special show "Truyền Thái Y" của Ngô Kiến Huy đã diễn ra với hai khách mời: Sam và nhạc sĩ Phúc Bồ cùng ekip thực hiện đêm nhạc.

Không chỉ miễn phí 15.000 vé cho khán giả của mình, Ngô Kiến Huy còn mang đến concert những giọng ca và các nghệ sĩ khách mời "nóng bỏng" nhất hiện nay như: Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Ninh Dương Lan Ngọc, Jun Phạm, Sam và DJ - producer Masew. Đây đều là những bạn thân trong nghề của Ngô Kiến Huy. Ekip thực hiện special show Anh chia sẻ dù miễn phí toàn bộ vé cho khán giả nhưng anh vẫn còn lời rất nhiều, đặc biệt là lời về tình cảm, sự quan tâm của khán giả dành cho mình. Ngô Kiến Huy cũng khẳng định: "Liveshow lần này để tri ân khán giả nên sẽ hoàn toàn miễn phí, và chắc chắn là 20 năm hay 30 năm kỉ niệm, show ấy vẫn sẽ miễn phí!".

Ngô Kiến Huy trả lời báo chí Về cái tên "Truyền Thái Y", Ngô Kiến Huy chia sẻ anh đặt tên này cho special show vì nó gắn liền với tên ca khúc tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp của anh vào tháng 8 năm nay. Đây là bản hit đình đám bậc nhất Vpop trong năm 2019 của anh. Trong liveshow kỷ niệm 10 năm lần này, anh sẽ trình diễn khoảng 24 bài hát, bài hát nào cũng sẽ có vũ đạo nhưng anh chỉ mới thuộc vũ đạo của 3 ca khúc. Sam cũng có mặt tại buổi họp báo với vai trò MC Sam cũng là khách mời duy nhất trong 7 gương mặt được hé lộ trong special show, xuất hiện tại buổi họp báo với tư cách là MC. Ngô Kiến Huy hài hước chia sẻ: "Từ trước đến nay, mọi người hay thấy Sam cover các ca khúc đều khá "lầy lội", nhưng chắc chắn trong liveshow này, mọi người sẽ thấy bất ngờ vì Sam và Ngô Kiến Huy đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho màn song ca này. Và đặc biệt sẽ thật sự bất ngờ với giọng ca đầy nội lực của Sam”.

Đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, Phúc Bồ chia sẻ thêm rằng special show sẽ là đêm nhạc hoành tráng với các bản hit của các ca sĩ, đồng thời sẽ là những màn kết hợp "có 1 không 2" của làng nhạc Việt đánh dấu loạt hit thanh xuân của ca sĩ Ngô Kiến Huy. Đạo diễn âm nhạc Phúc Bồ Special show "Truyền Thái Y" sẽ diễn ra tại C13 Tân Trào, quận Tân Phú, TP.HCM vào lúc 20h12 ngày 19/12/2019, hứa hẹn sẽ là một trong những liveshow hoành tráng nhất trong năm 2019.

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