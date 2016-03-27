Mạnh Quỳnh và sự nghiệp 20 năm chỉ thích hát về cái “nghèo”

Tính tới nay, Mạnh Quỳnh đã sinh sống và làm việc ở hải ngoại hơn 20 năm. Tuy nhiên, trong suốt những năm tháng ở hải ngoại, Mạnh Quỳnh không hề bị “Tây hóa” mà có lối sống rất thuần Việt. Mạnh Quỳnh nói rằng anh luôn mong muốn được hát tại quê hương, hát cho bà con mình ở quê hương nghe. Cũng vì lẽ đó, Mạnh Quỳnh hầu như chỉ hát nhạc quê hương, hát những bài hát về những người nghèo và thậm chí là chỉ thích hát cho người nghèo nghe.

Mạnh Quỳnh tên thật là Nguyễn Thanh Dũng, sinh năm 1971, anh sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, nhà anh nằm trên đường Cao Đạt, Quận 5. Năm 1992, Mạnh Quỳnh theo mẹ sang Mỹ định cư và tham gia hoạt động âm nhạc tại Mỹ.

Mạnh Quỳnh nói rằng anh luôn mong muốn được hát tại quê hương, hát cho bà con mình ở quê hương nghe. Cũng vì lẽ đó, Mạnh Quỳnh hầu như chỉ hát nhạc quê hương, hát những bài hát về những người nghèo và thậm chí là chỉ thích hát cho người nghèo nghe.

Lý giải về việc thường hát về cái nghèo và thích hát cho người nghèo nghe, Mạnh Quỳnh nói rằng: “Tuổi thơ của Mạnh Quỳnh sống cùng với mẹ và bà ngoại, Ngày đó, nhà không có điều kiện nhưng vì mê ca hát nên Mạnh Quỳnh thường lén mẹ đến những sân khấu "chuồng gà" để coi nhạc. Chính vì thế Mạnh Quỳnh thấm thía, đồng cảm với những nỗi cơ cực của người nghèo".

Những năm gần đây, Mạnh Quỳnh cũng thường xuyên về nước biểu diễn nhưng khá âm thầm và anh cũng chỉ đi diễn cho bà con ở quê, những người luôn yêu thương anh và dòng nhạc của anh.

“Tôi thích đi diễn ở tỉnh, những vùng quê tôi mê lắm. Khán giả họ thân thương gần gũi, tôi hát mà họ cứ say sưa. Đi diễn như vậy tôi tiếp xúc trực tiếp với khán giả, cũng có thể hồi tưởng lại tuổi thơ của tôi lúc nhỏ đi coi người ta hát”, Mạnh Quỳnh nói.

Đỉnh cao trong nghề nghiệp của Mạnh Quỳnh là vào khoảng những năm 2000 với các ca khúc như: “Số nghèo”, “Trở về cát bụi”, “Vợ tôi”, “Hạnh phúc đơn sơ”, “Ai khổ vì ai”... Dù khi ấy, Mạnh Quỳnh ốm nhom, cân nặng chưa đầy 50kg nhưng khán giả vẫn “mê mệt” Mạnh Quỳnh vì giọng hát mộc mạc, rất tình và rất…đời.

Anh cũng là một trong những ca sĩ hải ngoại có số lượng CD - Album phát hành nhiều nhất với khoảng 60 CD - Album sau gần 20 năm ca hát.

Và để gửi lời tri ân tới khán giả đã yêu mến và ủng hộ cho tiếng hát Mạnh Quỳnh suốt 20 năm qua, Mạnh Quỳnh đã quyết định tổ chức liveshow mang tên “Cảm ơn cuộc đời” diễn ra tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM vào ngày 16/4 tới đây.

Liveshow không chỉ mang ý nghĩa đánh dấu bước ngoặt đặc biệt trong sự nghiệp 20 năm ca hát của nam ca sĩ mà đây cũng chính là một cơ hội để Mạnh Quỳnh có dịp trở về quê hương, hát và tri ân tới những khán giả Việt Nam, những người luôn yêu mến và ủng hộ anh trong suốt 20 năm xa xứ.

Dàn khách mời trong liveshow Mạnh Quỳnh cũng là những nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng như: Danh ca Thái Châu, ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ Ngọc Liên, ca sĩ Hương Thủy, ca sĩ Hà Thanh Xuân, ca sĩ Triệu Khắc Vinh, danh hài Hoài Linh, danh hài Chí Tài, danh hài Trường Giang cùng ban nhạc Minh Mẫn và vũ đoàn ABC.