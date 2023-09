Lệ Quyên nghỉ hát hai tháng để toàn tâm toàn lực cho liveshow kỉ niệm 20 năm ca hát

Như thông báo từ trước, liveshow “Q Show 2” có 5 chương: Ấu thơ, Vào đời, Yêu, Ký ức, Thăng hoa với danh sách ca khúc dự kiến: Lời tỏ tình của mùa Xuân, Giọt sương trên mi mắt (Thanh Tùng), Ru em từng ngón xuân nồng, Còn tuổi nào cho em (Trịnh Công Sơn), Dạ khúc cho tình nhân (Lê Uyên Phương), Nhật ký đời tôi (Thanh Sơn), Không bao giờ quên anh (Hoàng Trang), Mưa qua phố vắng (Hà Phương)... Điều này hứa hẹn khán giả sẽ được du ngoạn trên chuyến hành trình âm nhạc cảm xúc qua từng mốc thời gian từ khi Lệ Quyên mới bắt đầu đi hát cho đến hiện tại.

Lệ Quyên tập luyện cùng ban nhạc

“Trong liveshow lần này, điều Quyên tự hào nhất là việc bản thân mình giống như trở thành một sứ giả cho tất cả các dòng nhạc. Quyên mang tất cả dòng nhạc đến cho khán giả để thấy được mỗi dòng nhạc đều có tính đặc thù, giá trị riêng và khó có thể so sánh dòng nhạc nào với dòng nhạc nào. Quyên nghĩ bản thân mình là một người may mắn bởi vì giọng hát bẩm sinh của Quyên có thể truyền tải cảm xúc nhiều dòng nhạc khác nhau. Nói là may mắn bởi vì có những dòng nhạc đôi khi mình có thể luyện hay cố để hát được, như dòng nhạc bolero chẳng hạn” – Lệ Quyên hào hứng.