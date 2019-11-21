Lệ Quyên nghỉ hát hai tháng để toàn tâm toàn lực cho liveshow kỉ niệm 20 năm ca hát

Chỉ còn 1 tháng nữa, đêm diễn đầu tiên của liveshow “Q Show 2” sẽ chính thức mở màn tại TP.HCM. Trước đó, Lệ Quyên có 4 đêm diễn tại Mỹ để hâm nóng cho sự kiện kỉ niệm 20 năm ca hát của mình cuối tháng 11 này. Hiện tại, nữ ca sĩ đang ráo riết tập luyện cùng ban nhạc.
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Như thông báo từ trước, liveshow “Q Show 2” có 5 chương: Ấu thơ, Vào đời, Yêu, Ký ức, Thăng hoa với danh sách ca khúc dự kiến: Lời tỏ tình của mùa Xuân, Giọt sương trên mi mắt (Thanh Tùng), Ru em từng ngón xuân nồng, Còn tuổi nào cho em (Trịnh Công Sơn), Dạ khúc cho tình nhân (Lê Uyên Phương), Nhật ký đời tôi (Thanh Sơn), Không bao giờ quên anh (Hoàng Trang), Mưa qua phố vắng (Hà Phương)... Điều này hứa hẹn khán giả sẽ được du ngoạn trên chuyến hành trình âm nhạc cảm xúc qua từng mốc thời gian từ khi Lệ Quyên mới bắt đầu đi hát cho đến hiện tại.
“Trong liveshow lần này, điều Quyên tự hào nhất là việc bản thân mình giống như trở thành một sứ giả cho tất cả các dòng nhạc. Quyên mang tất cả dòng nhạc đến cho khán giả để thấy được mỗi dòng nhạc đều có tính đặc thù, giá trị riêng và khó có thể so sánh dòng nhạc nào với dòng nhạc nào. Quyên nghĩ bản thân mình là một người may mắn bởi vì giọng hát bẩm sinh của Quyên có thể truyền tải cảm xúc nhiều dòng nhạc khác nhau. Nói là may mắn bởi vì có những dòng nhạc đôi khi mình có thể luyện hay cố để hát được, như dòng nhạc bolero chẳng hạn” – Lệ Quyên hào hứng.
Được biết để có được những sự chuẩn bị chỉn chu nhất, cô đã ngừng nhận show trong 2 tháng qua để có thời gian nắm bắt tinh thần của liveshow "3 con số 3": Đầu tư 30 tỷ đồng, diễn ra 3 giờ đồng hồ với hơn 30 bài hát.
Chia sẻ về những áp lực trước thềm show diễn, Lệ Quyên cho biết: “Quyên không phải là người tham công tiếc việc vì Quyên đã nghỉ hát được 2 tháng trước khi sân khấu Q Show sáng đèn. Đó là điều Quyên phải rất hi sinh, rất buồn vì trong 2 tháng đó Quyên không biểu diễn được ở đâu hết, chỉ một vài event rất nhỏ. Ngoài ra Quyên hoàn toàn nghỉ ngơi và tập trung vào tập luyện, đặc biệt là rèn luyện thể lực.
Nói thời điểm hiện tại là bận rộn nhưng thực sự nhàn hơn lúc Quyên đi biểu diễn rất nhiều vì lịch trình thường rất dày đặc. Lịch biểu diễn Q Show 4 đêm tại 4 thành phố ở Mỹ thì Quyên nghĩ khá là vừa phải. Bù lại Quyên phải tập trung rất cao vì trên sân khấu Q Show không chỉ là hát và biểu diễn thoải mái như các chương trình khác mà nhất cử nhất động phải theo dàn dựng sát từng giây. Ngay cả những bài phối của anh Hoài Sa đều rất là khó để nhớ được để hát cho chuẩn, ra vào nhịp nhàng chính xác. Nói ra để mọi người thấy Q Show lần này Quyên dành 2 tháng không đi hát để tập trung tâm sức cho các tiết mục rất nhiều. Thế nên mọi người đừng lo lắng, Quyên hoàn toàn ổn”.
Nói về sự đặc biệt của liveshow lần này, Lệ Quyên cho biết hiện tại cô chưa thể hé lộ quá nhiều tuy nhiên những tiết mục trong “Q Show 2” chắc chắn sẽ khiến khán giả không thất vọng cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Ví dụ như riêng những nhạc công trong show diễn lần này đều là những người được cô và ê-kíp lựa chọn rất kĩ, phải là những nghệ sĩ có kinh nghiệm sân khấu dày dặn và nhanh nhạy ứng biến những tình huống bất ngờ trên sân khấu