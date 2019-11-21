Không phải chiên, cá đem nấu thế này mới là 'cực phẩm'

Với cách làm cá viên sốt tương đơn giản dưới đây, gia đình bạn sẽ có một bữa cơm ngon miệng, bổ dưỡng.

Nước tương

Một ít tiêu

Vài cây hành lá thái nhỏ

Một mẩu gừng

1 bát nhỏ bột bắp

1 quả ớt, ngò để trang trí

Các bước thực hiện món cá viên sốt tương:

Cá làm sạch, lóc xương và băm nhuyễn. Gừng, hành xắt nhỏ.

Cho cá đã băm nhuyễn vào bát, thêm hành, gừng, muối, bột tiêu, chút dầu ăn vào.

Dùng đũa trộn đều để gia vị thấm vào cá.

Cho khoảng 3 thìa bột bắp vào bát, trộn đến khi bột bắp quện vào cá đã băm nhuyễn. Ướp trong khoảng 15 phút để cá thấm gia vị.

Cho chút dầu vào găng tay, nặn cá thành từng viên vừa ăn.

Lần lượt cho số cá viên vào đĩa, hấp trong khoảng 20 phút.

Đặt chảo lên bếp, chờ chảo nóng cho chút dầu và ít bột tiêu vào đảo nhanh tay.

Cho nước tương, nước hấp cá vào chảo. Trút nước sốt vào đĩa cá viên hấp và dùng ớt, lá ngò để trang trí món ăn.

Thưởng thức

Món ngon với cá này tưởng khó thực hiện nhưng lại dễ không tưởng này sẽ giúp thực đơn của gia đình bạn thêm phong phú, hấp dẫn. Chồng không bao giờ chán cơm vợ nấu, con luôn mê tít món ngon mẹ làm chỉ với món ăn cực đơn giản.

Theo Douguo