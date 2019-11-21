Không phải chiên, cá đem nấu thế này mới là 'cực phẩm'

Nấu gì hôm nay 21/11/2019 04:00

Những viên chả cá viên sốt tương mềm ngon, đậm vị sẽ khiến trẻ biếng ăn đến mấy cũng phải gắp lia lịa, đòi mẹ làm thêm.

Với cách làm cá viên sốt tương đơn giản dưới đây, gia đình bạn sẽ có một bữa cơm ngon miệng, bổ dưỡng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Thịt cá 200g

Muối 2 g

Nước tương

Một ít tiêu

Vài cây hành lá thái nhỏ

Một mẩu gừng

1 bát nhỏ bột bắp

1 quả ớt, ngò để trang trí

Các bước thực hiện món cá viên sốt tương:

Không phải chiên, cá đem nấu thế này mới là 'cực phẩm' - Ảnh 1

Cá làm sạch, lóc xương và băm nhuyễn. Gừng, hành xắt nhỏ. 

Không phải chiên, cá đem nấu thế này mới là 'cực phẩm' - Ảnh 2

Cho cá đã băm nhuyễn vào bát, thêm hành, gừng, muối, bột tiêu, chút dầu ăn vào.

Không phải chiên, cá đem nấu thế này mới là 'cực phẩm' - Ảnh 3

Dùng đũa trộn đều để gia vị thấm vào cá.

Không phải chiên, cá đem nấu thế này mới là 'cực phẩm' - Ảnh 4

Cho khoảng 3 thìa bột bắp vào bát, trộn đến khi bột bắp quện vào cá đã băm nhuyễn. Ướp trong khoảng 15 phút để cá thấm gia vị.

Không phải chiên, cá đem nấu thế này mới là 'cực phẩm' - Ảnh 5

Cho chút dầu vào găng tay, nặn cá thành từng viên vừa ăn.

Không phải chiên, cá đem nấu thế này mới là 'cực phẩm' - Ảnh 6

Lần lượt cho số cá viên vào đĩa, hấp trong khoảng 20 phút. 

Không phải chiên, cá đem nấu thế này mới là 'cực phẩm' - Ảnh 7

Đặt chảo lên bếp, chờ chảo nóng cho chút dầu và ít bột tiêu vào đảo nhanh tay. 

Không phải chiên, cá đem nấu thế này mới là 'cực phẩm' - Ảnh 8

Cho nước tương, nước hấp cá vào chảo. Trút nước sốt vào đĩa cá viên hấp và dùng ớt, lá ngò để trang trí món ăn.

Không phải chiên, cá đem nấu thế này mới là 'cực phẩm' - Ảnh 9

Không phải chiên, cá đem nấu thế này mới là 'cực phẩm' - Ảnh 10

Thưởng thức

 Không phải chiên, cá đem nấu thế này mới là 'cực phẩm' - Ảnh 11

Món ngon với cá này tưởng khó thực hiện nhưng lại dễ không tưởng này sẽ giúp thực đơn của gia đình bạn thêm phong phú, hấp dẫn. Chồng không bao giờ chán cơm vợ nấu, con luôn mê tít món ngon mẹ làm chỉ với món ăn cực đơn giản.

Theo Douguo

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