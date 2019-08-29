Lâm Á Hân trở lại cùng Anh Duy trong MV drama kịch tính

Sau khi phát hành bản audio ca khúc “Còn lại gì sau kết thúc” được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, nam ca sĩ Anh Duy quyết định thực hiện MV ca khúc này để dành tặng khán giả.
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Dù là một gương mặt mới trong làng nhạc Việt nhưng ca sĩ Anh Duy đã chứng minh được thực lực, khả năng về giọng hát của mình qua sản phẩm đầu tay này. "Còn lại gì sau kết thúc” do nhạc sĩ Vương Anh Tú sáng tác, được ca sĩ Anh Duy thể hiện được xem là phiên bản thứ 2 của Anh cứ đi đi đã từng “làm mưa làm gió” trước đó.
Kịch bản MV “Còn lại gì sau kết thúc” được chính ca sĩ Anh Duy viết, hứa hẹn mang đến một câu chuyện kịch tính. Nội dung xoay quanh những xung đột trong tình yêu giữa ba người bạn thân là Duy, Hoàng và Mi do Anh Duy, Minh Nhựt và Lâm Á Hân thủ vai. Do sự ganh ghét một cách mù quáng muốn chiếm quyền điều hành công ty, người yêu và cả tài sản của bạn thân mà Hoàng đã dùng mọi thủ đoạn, để hãm hại Duy. Tuy nhiên, với tình yêu sâc sắc dành cho Duy, Mi đã vượt qua cám dỗ và vạch trần bộ mặt thật của Hoàng. Dù là mô típ cũ nhưng MV có kịch bản chặt chẽ, kịch tính, lôi cuốn người xem.
Chàng trai trong sản phẩm khắc hoạ được tính cách hào hoa, thông minh như tính cách ngoài đời của Anh Duy. Cũng có những khúc mắc, tổn thương bên trong khi đối diện với sự lừa dối của bạn thân, của người yêu. Đây là vai diễn khó, thể hiện hai tính cách của nhân vật nhưng với kinh nghiệm sống, và kiến thức từ các khoá đào tạo ngắn hạn, Anh Duy đã hoàn vai diễn khá ngọt.
Sản phẩm cũng đánh dấu sự trở lại của Lâm Á Hân sau nhiều biến cố. Lâm Á Hân chia sẻ, cô đang hướng đến con đường diễn viên chuyên nghiệp sau những ồn ào không đáng có.
Sau dự án “Còn lại gì sau kết thúc”, Anh Duy sẽ có những hoạt động quảng bá sản phẩm tại Hà Nội và TP.HCM trong tháng 9 tới, đồng thời trau dồi kỹ năng thanh nhạc và khả năng diễn xuất. Anh Duy muốn chứng minh bản thân là ca sĩ có thực lực, có khả năng về giọng hát. Nếu có duyên về điện ảnh thì Anh Duy sẵn sàng thử sức.