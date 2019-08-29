Lâm Á Hân trở lại cùng Anh Duy trong MV drama kịch tính

Dù là một gương mặt mới trong làng nhạc Việt nhưng ca sĩ Anh Duy đã chứng minh được thực lực, khả năng về giọng hát của mình qua sản phẩm đầu tay này. "Còn lại gì sau kết thúc” do nhạc sĩ Vương Anh Tú sáng tác, được ca sĩ Anh Duy thể hiện được xem là phiên bản thứ 2 của Anh cứ đi đi đã từng “làm mưa làm gió” trước đó.

Một cảnh quay trong MV

Kịch bản MV “Còn lại gì sau kết thúc” được chính ca sĩ Anh Duy viết, hứa hẹn mang đến một câu chuyện kịch tính. Nội dung xoay quanh những xung đột trong tình yêu giữa ba người bạn thân là Duy, Hoàng và Mi do Anh Duy, Minh Nhựt và Lâm Á Hân thủ vai. Do sự ganh ghét một cách mù quáng muốn chiếm quyền điều hành công ty, người yêu và cả tài sản của bạn thân mà Hoàng đã dùng mọi thủ đoạn, để hãm hại Duy. Tuy nhiên, với tình yêu sâc sắc dành cho Duy, Mi đã vượt qua cám dỗ và vạch trần bộ mặt thật của Hoàng. Dù là mô típ cũ nhưng MV có kịch bản chặt chẽ, kịch tính, lôi cuốn người xem.