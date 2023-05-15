Isabella Menin mặc áo dài, đội nón lá trước thềm khởi động cuộc thi Miss Grand International 2023 tại Việt Nam

Tin tức giải trí 15/05/2023 14:35

Đương kim Miss Grand International 2023 cuốn hút trong tà áo dài Việt Nam.

Isabella Menin xuất hiện ấn tượng trong loạt hình ảnh khởi động cho cuộc thi Miss Grand International 2023 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Việt Nam. Không chỉ diện áo dài lụa tơ tằm và gấm với họa tiết mang đậm nét văn hóa Việt nam, cô còn đội vương miện ngọc lục bảo, kết hợp áo dài và nón lá có màu sắc đồng điệu.

Isabella Menin mặc áo dài, đội nón lá trước thềm khởi động cuộc thi Miss Grand International 2023 tại Việt Nam - Ảnh 1
 Isabella Menin bày tỏ tình yêu sâu sắc với văn hóa truyền thống Việt Nam. 
Isabella Menin mặc áo dài, đội nón lá trước thềm khởi động cuộc thi Miss Grand International 2023 tại Việt Nam - Ảnh 2
Sắp tới, khán giả sẽ có thêm nhiều cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc phương Tây trong trang phục mang đậm dấu ấn dân tộc Việt.
Isabella Menin mặc áo dài, đội nón lá trước thềm khởi động cuộc thi Miss Grand International 2023 tại Việt Nam - Ảnh 3
Ban tổ chức cuộc thi bày tỏ tin tưởng Miss Grand International 2023 sẽ là mùa thi sắc đẹp ấn tượng và bùng nổ với việc cuộc thi được tổ chức tại đất nước xinh đẹp với sự đa dạng văn hóa, bản sắc dân tộc là Việt Nam.

Trước khi cuộc thi chính thức diễn ra, BTC đã tung loạt hình ảnh “nhá hàng” mang đậm màu sắc của quốc gia đăng cai. Cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 cũng đã chính thức mở cổng nhận hồ sơ đăng ký dự thi và kéo dài thời gian đến trước vòng thi sơ khảo. Cuộc thi sẽ diễn ra từ tháng 7-8/2023, tìm kiếm chủ nhân xứng đáng cho chiếc vương miện và đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand International 2023.

Isabella Menin mặc áo dài, đội nón lá trước thềm khởi động cuộc thi Miss Grand International 2023 tại Việt Nam - Ảnh 4
Thông qua cuộc thi cũng góp phần quảng bá con người, văn hóa và du lịch đất nước hình chữ S ra với thế giới.
Isabella Menin mặc áo dài, đội nón lá trước thềm khởi động cuộc thi Miss Grand International 2023 tại Việt Nam - Ảnh 5
 Isabella Menin đã chiến thắng giải thưởng Miss Grand Slam - Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2022 do chuyên trang Global Beauties bầu chọn.
Isabella Menin mặc áo dài, đội nón lá trước thềm khởi động cuộc thi Miss Grand International 2023 tại Việt Nam - Ảnh 6
Cùng với đó, đương kim Miss Grand International cũng sẽ có một số hoạt động bên lề để quảng bá cho cuộc thi Miss Grand International 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 10/2023.

Trước đó, Isabella Menin từng trở thành tâm điểm tỏa sáng khi xuất hiện với trang phục áo dài truyền thống Việt Nam nền nã khoe vẻ đẹp sắc sảo và thần thái cuốn hút trong lần đầu đến Việt Nam. Hay một lần khác nàng hậu diện áo dài tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh và Bưu điện TPHCM. 

Isabella Menin mặc áo dài, đội nón lá trước thềm khởi động cuộc thi Miss Grand International 2023 tại Việt Nam - Ảnh 7

 

Isabella Menin và Thiên Ân hội ngộ khi trước đó tại cuộc thi Miss Grand International 2021 vào tháng 10/2021.

Isabella Menin mặc áo dài, đội nón lá trước thềm khởi động cuộc thi Miss Grand International 2023 tại Việt Nam - Ảnh 8
Đương kim hoa hậu diện áo dài trắng nổi bật với chiếc vương miện ngọc lục bảo. 

 

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