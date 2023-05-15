Isabella Menin mặc áo dài, đội nón lá trước thềm khởi động cuộc thi Miss Grand International 2023 tại Việt Nam

Đương kim Miss Grand International 2023 cuốn hút trong tà áo dài Việt Nam.
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Isabella Menin xuất hiện ấn tượng trong loạt hình ảnh khởi động cho cuộc thi Miss Grand International 2023 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Việt Nam. Không chỉ diện áo dài lụa tơ tằm và gấm với họa tiết mang đậm nét văn hóa Việt nam, cô còn đội vương miện ngọc lục bảo, kết hợp áo dài và nón lá có màu sắc đồng điệu.
Trước khi cuộc thi chính thức diễn ra, BTC đã tung loạt hình ảnh “nhá hàng” mang đậm màu sắc của quốc gia đăng cai. Cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 cũng đã chính thức mở cổng nhận hồ sơ đăng ký dự thi và kéo dài thời gian đến trước vòng thi sơ khảo. Cuộc thi sẽ diễn ra từ tháng 7-8/2023, tìm kiếm chủ nhân xứng đáng cho chiếc vương miện và đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand International 2023.
Trước đó, Isabella Menin từng trở thành tâm điểm tỏa sáng khi xuất hiện với trang phục áo dài truyền thống Việt Nam nền nã khoe vẻ đẹp sắc sảo và thần thái cuốn hút trong lần đầu đến Việt Nam. Hay một lần khác nàng hậu diện áo dài tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh và Bưu điện TPHCM.
Isabella Menin và Thiên Ân hội ngộ khi trước đó tại cuộc thi Miss Grand International 2021 vào tháng 10/2021.