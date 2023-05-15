Isabella Menin mặc áo dài, đội nón lá trước thềm khởi động cuộc thi Miss Grand International 2023 tại Việt Nam

Isabella Menin xuất hiện ấn tượng trong loạt hình ảnh khởi động cho cuộc thi Miss Grand International 2023 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Việt Nam. Không chỉ diện áo dài lụa tơ tằm và gấm với họa tiết mang đậm nét văn hóa Việt nam, cô còn đội vương miện ngọc lục bảo, kết hợp áo dài và nón lá có màu sắc đồng điệu.

Isabella Menin bày tỏ tình yêu sâu sắc với văn hóa truyền thống Việt Nam.

Sắp tới, khán giả sẽ có thêm nhiều cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc phương Tây trong trang phục mang đậm dấu ấn dân tộc Việt.

Ban tổ chức cuộc thi bày tỏ tin tưởng Miss Grand International 2023 sẽ là mùa thi sắc đẹp ấn tượng và bùng nổ với việc cuộc thi được tổ chức tại đất nước xinh đẹp với sự đa dạng văn hóa, bản sắc dân tộc là Việt Nam.

Trước khi cuộc thi chính thức diễn ra, BTC đã tung loạt hình ảnh “nhá hàng” mang đậm màu sắc của quốc gia đăng cai. Cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 cũng đã chính thức mở cổng nhận hồ sơ đăng ký dự thi và kéo dài thời gian đến trước vòng thi sơ khảo. Cuộc thi sẽ diễn ra từ tháng 7-8/2023, tìm kiếm chủ nhân xứng đáng cho chiếc vương miện và đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand International 2023.