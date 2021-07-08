Vừa qua, Thuý Nga đăng tải một bài viết trên trang cá nhân kêu cứu thảm thiết vì bị "đám đàn ông mặc váy" chà đạp và dẫm nát tâm trí. Sau khi đăng tải, bài viết thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Một số người hâm mộ tỏ ra vô cùng lo lắng trước tình hình Thuý Nga bị "ăn hiếp". Số khác thì khuyên Thuý Nga nên mặc kệ thị phi, gạt bỏ lời tiêu cực qua một bên.

Thuý Nga kêu cứu vì bị một 'đám đàn ông mặc váy' chà đạp - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, trong số các bình luận, diễn viên Thân Thuý Hà cũng để lại dòng chia sẻ an ủi, động viên Thuý Nga. Nữ diễn viên bày tỏ sự đồng cảm khi cùng cảnh ngộ làm mẹ đơn thân mà còn phải chống chọi thêm cảnh bị người ta "ăn hiếp". Đồng thời, cô còn đưa ra ví dụ chính hoàn cảnh của mình cũng là nạn nhân của những "người đàn bà miệng nọc độc". Vì vậy, nữ diễn viên khuyên Thuý Nga phải cố gắng mạnh mẽ vượt qua "nghịch cảnh" vì những người mình yêu thương.