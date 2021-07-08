Thân Thuý Hà bày tỏ sự đồng cảm với Thuý Nga khi mình cũng chính là nạn nhân bị người khác chà đạp, xúc phạm.
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Vừa qua, Thuý Nga đăng tải một bài viết trên trang cá nhân kêu cứu thảm thiết vì bị "đám đàn ông mặc váy" chà đạp và dẫm nát tâm trí. Sau khi đăng tải, bài viết thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Một số người hâm mộ tỏ ra vô cùng lo lắng trước tình hình Thuý Nga bị "ăn hiếp". Số khác thì khuyên Thuý Nga nên mặc kệ thị phi, gạt bỏ lời tiêu cực qua một bên.
Đáng chú ý, trong số các bình luận, diễn viên Thân Thuý Hà cũng để lại dòng chia sẻ an ủi, động viên Thuý Nga. Nữ diễn viên bày tỏ sự đồng cảm khi cùng cảnh ngộ làm mẹ đơn thân mà còn phải chống chọi thêm cảnh bị người ta "ăn hiếp". Đồng thời, cô còn đưa ra ví dụ chính hoàn cảnh của mình cũng là nạn nhân của những "người đàn bà miệng nọc độc". Vì vậy, nữ diễn viên khuyên Thuý Nga phải cố gắng mạnh mẽ vượt qua "nghịch cảnh" vì những người mình yêu thương.
Dòng bình luận của Thân Thúy Hà nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý và lượt yêu thích của dân mạng. Cách đây không lâu, Thân Thuý Hà cũng từng "mạnh mẽ" lên tiếng bảo vệ con trên trang cá nhân. Nữ diễn viên tố một khán giả liên tục có hành động miệt thị con trai của mình với nhiều lời lẽ kém duyên, mang tính xúc phạm giới tính.
Sự việc này cũng nhiều sự chú ý cho dân mạng khi Thân Thuý Hà chỉ đích danh một cựu người mẫu đứng sau việc miệt thị con trai của mình. Khi đó, trao đổi với VietNamNet, Thân Thúy Hà cho biết trước nay cô không có ý định mang những chuyện đời tư lên mạng xã hội. Tuy nhiên, vụ việc vừa qua "quá sức chịu đựng", ảnh hưởng đến tâm lý của cô và người thân trong gia đình.