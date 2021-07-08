Thúy Nga 'kêu cứu' thảm thiết khi bị đám đàn ông 'mặc váy' chà đạp: 'Phải chết họ mới hả dạ'

Tin tức giải trí 08/07/2021 08:17

Thuý Nga bỗng lên tiếng kêu cứu trên MXH khiến nhiều người chú ý.

Những ngày qua, sự việc ồn ào của Thúy Nga và cựu ca sĩ Kim Ngân nhận nhiều sự quan tâm, theo dõi của cư dân mạng. Nữ danh hài liên tục bị nhiều người ẩn danh tố đánh đập, bắt nhốt và thiếu minh bạch về số tiền mà khản giả ủng hộ giúp đỡ Kim Ngân. Quá mệt mỏi vì thị phi liên tục ập đến, Thúy Nga dù rất xót xa nhưng vẫn phải tuyên bố ngừng giúp đỡ cho đàn chị và để mặc cho gia đình Kim Ngân tự lo liệu. Giữa ồn ào chuyện giúp đỡ Kim Ngân vẫn đang gây xôn xao, mới đây, Thuý Nga lại bài viết trên trang cá nhân "thảm thiết" kêu cứu khi bị một số người liên tục quấy rối, chà đạp tinh thần. 

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Bài đăng kêu cứu của Thuý Nga trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
 
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Thuý Nga tuyên bố ngừng giúp đỡ Kim Ngân vì liên tục bị nhiều người ẩn danh tố đánh đập, bắt nhốt và thiếu minh bạch về số tiền mà khán giả ủng hộ giúp đỡ đàn chị - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Mặc dù Thuý Nga không nêu rõ nguyên nhân những người đàn ông này "tấn công" vì nguyên nhân, lý do gì nhưng rất nhiều người đoán rằng Thúy Nga bị uy hiếp là do những ồn ào gần đây liên quan tới Kim Ngân. Không chỉ vậy, một tài khoản Facebooker còn đăng tải đoạn clip một người đàn ông có nhiều lời lẽ mỉa mai, chỉ trích và khiêu khích Thuý Nga. Một số người còn gửi lời khuyên Thuý Nga nên mặc kệ thị phi, đừng quan tâm để ý.

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Bình luận của dân mạng dưới bài viết của Thuý Nga - Ảnh: Chụp màn hình
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Một Facebooker bình luận dưới bài viết bằng một hình chụp video một người đàn ông có nhiều lời lẽ xúc phạm, chà đạp Kim Ngân - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy luận, phán đoán của cư dân mạng, chưa rõ sự việc này bắt nguồn từ đâu. Vụ việc đang tiếp tục khiến cư dân mạng chú ý. 

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Khá nhiều khán giả đã tỏ ra vui mừng khi ca sĩ Kim Ngân đã có màn thay đổi bất ngờ và thầm cảm ơn Thúy Nga đã giúp đỡ bà nhiệt tình khoảng thời gian trước đó.

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Từ khóa:   Thuý Nga kêu cứu cộng đồng mạng Danh hài Thuý Nga Thuý Nga - Kim Ngân

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