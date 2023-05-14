Bùng nổ chiến thắng, Bóng bàn Việt Nam giành huy chương vàng lịch sử sau 24 năm tại SEA Games

Tin tức giải trí 14/05/2023 17:05

Sau 24 năm chờ đợi, chiến thắng chấn động của Anh Hoàng - Mai Ngọc đã đem về cho bóng bàn Việt Nam tấm huy chương vàng danh giá tại SEA Games 32.

Trong trận chung kết SEA Games bộ môn Bóng Bàn gặp đội tuyển Singapore vào ngày 14/5, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng đầy cảm xúc với tỷ số 3-1 nội dung đôi nam nữ.

Trước hai đối thủ rất mạnh của Singapore là Zhe Yu Chew và Jian Zeng, cặp đôi Anh Hoàng - Mai Ngọc của Việt Nam đã thể hiện vô cùng xuất xắc, thuận lợi đem chiếc huy chương vàng danh giá về cho Đội tuyển Việt Nam.

Bùng nổ chiến thắng, Bóng bàn Việt Nam giành huy chương vàng lịch sử sau 24 năm tại SEA Games - Ảnh 1
Anh Hoàng - Mai Ngọc với những pha xử lý hết sức ấn tượng.

Hai vận động viên Việt Nam đẩy hai tay vợt Singapore vào thế liên tục phải bám đuổi. Set 1 diễn ra đầy hấp dẫn và khép lại với chiến thắng 13-11 cho hai đại diện của Việt Nam.

Thừa thắng xông lên, Mai Ngọc - Anh Hoàng tiếp tục thi đấu đầy quyết tâm và thắng tiếp set 2 với điểm số 11-8.

Bước sang set 3, Clarance Zhe Yu Chew - Jian Zeng chơi nỗ lực. Mai Ngọc - Anh Hoàng dù có thời điểm dẫn trước nhưng không duy trì được ưu thế, đối thủ vượt lên và kết thúc với chiến thăng 11-8 để thắp lên hi vọng lật ngược tình thế.

Bùng nổ chiến thắng, Bóng bàn Việt Nam giành huy chương vàng lịch sử sau 24 năm tại SEA Games - Ảnh 2
Trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính, kết thúc bằng chiến thắng đầy cảm xúc.

Giống như set 1, set 4 diễn ra đầy giằng co và hấp dẫn. Khi 2 VĐV Việt Nam lần thứ 3 có championship point, Anh Hoàng set bóng và lập tức khiến đối thủ đánh hỏng. Trận chung kết đôi nam nữ kết thúc với chiến thắng đầy cảm xúc 3-1 (13-11, 11-8, 8-11 và 14-12) giành cho Mai Ngọc - Anh Hoàng.

Bởi nội dung đôi nam nữ bóng bàn Việt Nam không được kỳ vọng nhiều khi Thái Lan, và Singapore là những ứng cử viên cho tấm HCV. Bản thân hai VĐV của Việt Nam cũng còn khá trẻ, Đinh Anh Hoàng năm nay 21 tuổi, còn Trần Mai Ngọc 19 tuổi.

Bùng nổ chiến thắng, Bóng bàn Việt Nam giành huy chương vàng lịch sử sau 24 năm tại SEA Games - Ảnh 3
Hai vận động viên Việt Nam đẩy hai tay vợt Singapore vào thế liên tục phải bám đuổi.

Trước đó ở bán kết, Mai Ngọc - Anh Hoàng đã gây địa chấn khi hạ cặp đôi của Thái Lan Sarayut Tancharoen - Wanwisa Aueawiriyayothin.

Với việc giành chiến thắng ở chung kết, Mai Ngọc - Anh Hoàng đã giúp bóng bàn Việt Nam giải cơn khát HCV ở nội dung đôi nam nữ sau 24 năm chờ đợi.

Bùng nổ chiến thắng, Bóng bàn Việt Nam giành huy chương vàng lịch sử sau 24 năm tại SEA Games - Ảnh 4
Cảm xúc vỡ òa của hai tay vợt Đội tuyển Việt Nam khi giành chiến thắng.

Lần cuối cùng chúng ta giành "Vàng" ở nội dung này cách đây đã 24 năm, ở SEA Games 1999. Khi đó, cặp Vũ Mạnh Cường - Ngô Thu Thủy từng vô địch đôi nam nữ ở Brunei.

Càng ý nghĩa hơn khi HLV Vũ Mạnh Cường hiện chính là người thầy của Anh Hoàng - Mai Ngọc ở đội tuyển bóng bàn Việt Nam tranh tài tại SEA Games 32.

Bùng nổ chiến thắng, Bóng bàn Việt Nam giành huy chương vàng lịch sử sau 24 năm tại SEA Games - Ảnh 5
HLV Vũ Mạnh Cường, người giành tấm HCV tại SEA Games năm 1999 chính là thầy của Anh Hoàng - Mai Ngọc.

Ngoài HCV của bóng bàn, ngày thi đấu 14/5 còn ghi nhận 2 HCV của đấu kiếm, 1 HCV cử tạ, 1 HCV đua thuyền, 1 HCV cờ tướng và 1 HCV judo của thể thao Việt Nam.

Tính đến 16h30 chiều 14/5, thể thao Việt Nam vẫn dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32, với 95 HCV, 79 HCB và 90 HCĐ. Thái Lan xếp thứ hai với 81 HCV và Campuchia đứng thứ ba với 60 HCV.

SEA Games 32: Việt Nam thắng tuyệt đối, giành 5/5 huy chương vàng môn thể dục Aerobic

SEA Games 32: Việt Nam thắng tuyệt đối, giành 5/5 huy chương vàng môn thể dục Aerobic

Đội tuyển Aerobic Việt Nam giành liên tiếp 3 huy chương vàng vào ngày thi đấu 14/5, số huy chương vàng đạt được ở môn thi đấu này tổng cộng là 5/5, trở thành đội tuyển đầu tiên thắng tuyệt đối tại SEA Games 32.

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