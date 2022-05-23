15 gương mặt sáng giá, ai sẽ đăng quang Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022?

Đêm 22/5, bán kết cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022 chính thức diễn ra với màn đua sắc tranh tài của 30 cô gái xinh đẹp đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, sau đó chọn ra 15 gương mặt đi tiếp vào chung kết diễn ra vào 12/6.

Sau thời gian tuyển chọn, từ hơn 300 hồ sơ, ban tổ chức Hoa hậu Môi trường Việt Nam tìm kiếm được 30 gương mặt nổi bật để bước vào đêm thi bán kết. Trải qua các phần thi trang phục áo dài và áo tắm, ban tổ chức đã chọn ra 14 gương mặt bước tiếp vào vòng chung kết. 1 thí sinh còn lại sẽ được công bố vào đêm chung kết thông qua phần bình chọn của khán giả. Giám khảo đêm thi bán kết có Á hậu Hoàng Thùy, hoa hậu du lịch quốc tế Diệu Linh, diễn viên Nhật Kim Anh, ông Vương Duy Biên - Nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam….

Đông Nhi tham gia trình diễn 2 ca khúc "Xin anh đừng" và "Đôi mi em đang u sầu" tại chương trình. Nữ ca sĩ nhận được sự ủng hộ sau sự cố ồn ào với fan. Ảnh: BTC Hoa hậu Môi trường Việt Nam là cuộc thi cấp quốc gia, nhằm hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025 cùng thông điệp “Vì môi trường Việt Nam xanh”. Từ sân chơi ý nghĩa này, ban tổ chức hy vọng sẽ tìm ra được những gương mặt xứng đáng nhất để truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu môi trường, cùng chung tay bảo vệ môi trường đến với tất cả mọi người. 30 thí sinh lần lượt trải qua 2 phần thi gồm trang phục đi biển và áo dài. Ở phần thi trang phục đi biển, các thí sinh "đốt cháy" sân khấu với phần trình diễn tự tin, phô diễn đường cong trong các mẫu thiết kế có màu xanh của biển, xanh của trời.

Các thí sinh trình diễn trang phục áo tắm. Ảnh: BTC Sau đó, 30 người đẹp bước vào phần trình diễn áo dài, để chọn ra 14 thí sinh vào top 15 bước vào vòng chung kết xếp hạng. Thí sinh thứ 15 được vào vòng chung kết dựa vào kết quả bình chọn của khán giả và được công bố trên fanpage của cuộc thi. Các thí sinh duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Ảnh: BTC Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn bộ sưu tập Giấc mơ môi trường mang thông điệp bảo vệ môi trường của nhà thiết kế Jessica Ca qua phần trình diễn của Miss Teen Grand Vietnam 2022 Nguyễn Trang Nguyệt Minh, Miss Teen United Nations International 2022 Trương Phương Nga, Little Miss United Nations International 2022 Phùng Hiểu Anh và người đẹp nhân ái - ủy viên Quỹ chia sẻ yêu thương QTalent Uyên Nhi. Bộ sưu tập mang thông điệp bảo vệ môi trường với các mẫu thiết kế được làm từ các vật liệu tái chế, trong đó có nilông, với 2 màu sắc chủ đạo là đen và xanh lá. Sắc đen phản ánh thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay. Còn sắc xanh được lấy ý tưởng từ màu xanh của cỏ cây hoa lá xanh tươi, thể hiện sự chuyển biến của môi trường tốt lên nhờ ý thức của con người thay đổi, biết bảo vệ môi trường sống. Bộ sưu tập "Giấc mơ môi trường" mang thông điệp bảo vệ môi trường của nhà thiết kế Jessica Ca. Ảnh: BTC Sau đêm bán kết, top 15 Hoa hậu Môi trường Việt Nam sẽ tham gia các hoạt động xã hội tại các trung tâm bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng trẻ mồ côi; tự chuẩn bị trang phục bằng rác thải tái chế cùng nhiều hoạt động ý nghĩa cộng đồng khác…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/15-guong-mat-sang-gia-ai-se-dang-quang-hoa-hau-moi-truong-viet-nam-2022-470605.html