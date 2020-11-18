Xin mẹ tiền uống rượu bất thành, nghịch tử phá cây trồng trên rẫy của gia đình rồi cầm dao đâm bố liên tiếp

Tin nóng 18/11/2020 10:23

Sau khi xin tiền mẹ để uống rượu không được, nghịch tử cầm dao đâm bố liên tiếp khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Vào ngày 17/11 vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lộc Văn Dương (sinh năm 1984, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là ông L.V.H. (58 tuổi, bố của Dương). Theo đó, đối tượng này đã cầm dao đâm bố liên tiếp vì không xin được tiền mua rượu.

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Xin tiền uống rượu không được, nghịch tử cầm dao đâm bố liên tiếp khiến nạn nhân bị thương nặng - Ảnh: Internet

Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ ngày 13/5/2020, Dương xin tiền mua rượu thì được bố cho 20.000 đồng. Đến 15 giờ cùng ngày, Dương gặp mẹ ở trên rẫy của gia đình nên tiếp tục xin tiền nhưng không được. Bức xúc nên Dương đã phá bỏ một số cây trong rẫy rồi vào trong lán nằm nghỉ.

Sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ, ông H. điều khiển xe máy vào rẫy chở vợ về thì nghe kể việc con trai phá cây mướp nên lên tiếng mắng. Về đến nhà, người bố vẫn tiếp tục chửi con trai nên bị Dương cầm dao đuổi theo đâm.

Thấy vậy, ông H. vội chạy vào bếp, đóng cửa trốn nhưng Dương vẫn không buông tha. Đối tượng xô cửa xông vào, đâm nhiều nhát vào người ông H. khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, ông được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định tỷ lệ thương tích trên người ông H. vào thời điểm giám định là 11%. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn nhưng bị bắt lại sau đó.

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Dương bị tuyên 16 năm tù giam - Ảnh: Internet

Trong phiên tòa hôm qua, Dương bày tỏ ân hận về hành vi phạm tội, xin lỗi bố mẹ. Bị cáo thừa nhận lỗi lầm của mình, bị hại cũng lên tiếng xin giảm nhẹ hình phạt cho con trai. Sau cùng, HĐXX tuyên phạt Lộc Văn Dương 16 năm tù giam về tội giết người.

Theo thông tin trên Người lao động, Dương từng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, sau khi ra tù không tu chí làm ăn mà suốt ngày lêu lổng, thường xuyên uống rượu, sử dụng ma túy. 

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Theo Đông y, ngũ vị tương ứng với ngũ hành tạng phủ. Thực phẩm tốt cho ngũ tạng đã được phân theo màu sắc, thuận theo âm dương ngũ hành.

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