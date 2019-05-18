Vụ giết người giấu xác trong bê tông tại Bình Dương: Lời khai lạnh lùng của các nghi can

Tin nóng 18/05/2019 09:35

Tại cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm bước đầu đã khai nhận hành vi giết người rồi phi tang xác.

Sáng nay, trao đổi với báo chí, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đã bắt được 4 đối tượng liên quan đến vụ án hai người đàn ông bị sát hại rồi giấu trong bê tông. Trong đó, công an đang làm rõ vai trò của 1 đối tượng trong vụ án.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sát hại hai nam thanh niên để phi tang. Theo Công an nhân dân, những đối tượng này khai nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người là do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt. Hiện cơ quan công an vẫn đang tập trung điều tra, làm rõ các mâu thuẫn và động cơ dẫn đến vụ án mạng gây rúng động dư luận này.

Vụ giết người giấu xác trong bê tông tại Bình Dương: Lời khai lạnh lùng của các nghi can - Ảnh 1
2 trong số 4 nghi can bị bắt sáng nay - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, rạng sáng nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 4 người phụ nữ liên quan đến vụ án hai thanh niên bị giết rồi đổ bê tông phi tang tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương được phát hiện vào ngày 15/5 vừa qua.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ khi đang lái một chiếc ô tô 7 chỗ đi ra từ khách sạn thuộc khu dân cư Tiamo (phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Những người phụ nữ bị bắt bao gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng trú tại một địa chỉ ở Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và một người khác chưa rõ danh tính.

Nóng: Bắt nhóm phụ nữ liên quan đến vụ giết người giấu xác trong bê tông ở Bình Dương

Nóng: Bắt nhóm phụ nữ liên quan đến vụ giết người giấu xác trong bê tông ở Bình Dương

Rạng sáng nay (18/5), Công an tỉnh Bình Dương đã bắt được nhóm nghi phạm liên quan đến vụ án gây rúng động tại Bình Dương nhiều ngày qua.

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