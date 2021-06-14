Mặc dù hệ thống phòng ngự có một vài điểm xáo trộn trong thời gian vừa qua như việc Văn Lâm được thay bởi Tấn Trường, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn đứng vững trước mọi khó khăn. Đến thời điểm này, đội trưởng Quế Ngọc Hải cùng đồng đội ở hàng thủ đã để lọt lưới ít thứ hai ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, chỉ xếp sau Hàn Quốc (0 bàn thua), Nhật Bản (1) và Qatar (1).

Vào lúc 23h45 ngày 15/6 tới, Trận đấu giữa Việt Nam và UAE nhận định trước trận đấu vòng loại World Cup 2022: nếu đội tuyển của chúng ta giành được ít nhất 1 điểm thì Việt Nam sẽ chính thức đứng nhất bảng và giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 mà không cần quan tâm đến kết quả của các bảng còn lại.

Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, hàng công của những đối thủ trong suốt chặn đường vừa qua như Indonesia, Malaysia hay Thái Lan trước đó và thậm chí UAE không có nhiều giải pháp để “bẻ khóa” nhằm đánh sập khung thành ĐT Việt Nam. Ngay ở trận lượt đi, UAE đã gặp khó khăn đầu tiên khi chân sút Ali Mabkhout bị treo giò. Nhưng tại đích đến, đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn phải đối đầu với một ngọn núi sừng sững để có thể cán đích thành công.

Tất nhiên, trong sự thi đấu thăng hoa của hàng thủ còn có sự góp sức lớn rất lớn của những cầu thủ “đánh chặn” ở hàng tiền vệ, nhưng chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng bộ ba Ngọc Hải, Tiến Dũng và Duy Mạnh đã tạo thành hàng rào thép vững ăn ý, vững chắc và mạch lạch, giữ cự ly khá tốt để đánh bật những tình huống bóng tầm thấp cũng như các đường bóng trên cao của đối phương. Khi bị phá vỡ, Tấn Trường đã trở thành “bệ đỡ” đáng tin với kinh nghiệm một thủ thành lão luyện, giàu kinh nghiệm thi đấu trong và ngoài nước.

Đội tuyển UAE giờ đây đã khác rất nhiều, khi họ lột xác hoàn toàn cả về nhân sự lẫn lối chơi. HLV Bert van Marwijk hiện đang sở hữu rất nhiều tay săn bàn thiện xạ. Al Mabkhout đã chứng minh mình là nỗi khiếp sợ của Malaysia, Indonesia hay Thái Lan khi đã ghi 4 bàn trong 3 trận vừa qua để tạm thời dẫn đầu ngôi vua phá lưới với 10 bàn thắng. Còn Lima, dù mới gia nhập UAE nhưng đã cho thấy sự hòa quyện rất mượt mà. Chân sút này ghi bàn trong cả 3 trận đấu vừa qua và bỏ túi 4 pha lập công.

Chúng ta chỉ cần giành 1 điểm thì tấm vé đi tiếp sẽ vô cùng dễ dàng

Việc các chân sút của UAE ngày càng thi đấu bùng nổ đã mang đến chiến thắng hủy diệt ở 3 trận vừa qua với tổng cộng 12 bàn thắng. Đó là một con số cực khủng khi các đối thủ như Malaysia, Thái Lan hay Indonesia nhưng vẫn bị hạ gục dễ dàng.

2. Chúng ta thủ nhưng không “tử”

Trong trận gặp Việt nam sắp tới, UAE buộc phải thắng mới giành vé nhất bảng để đi tiếp trong khi nhiệm vụ của chúng ta lại nhẹ nhàng hơn khi chỉ cần có được 1 điểm, thậm chí được quyền thua là vẫn có rất nhiều hy vọng để đi tiếp. Nhưng khi giữ quyền tự quyết trong tay thì đoàn quân của thầy Park vẫn không thể phó thác số phận cho sự may rủi cũng như dựa vào công trạng của đối thủ khác. Khi cái mục tiêu đơn giản ấy là điểm tựa cho thành công thì chúng ta càng có lý do để tin rằng HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công đã thành công trước đó của mình.

Rõ ràng, thủ vẫn là ưu tiên hàng đầu của ĐT Việt Nam trong cuộc đối đầu với UAE ngày 15/6 sắp tới. Nhưng đây cũng sẽ là hiểm nguy lớn nếu như đội bóng của chúng ta chơi bài “tử thủ” khi kéo sâu đội hình về sân nhà để bảo toàn khung thành bởi hiện tại UAE đã khác với trận lượt đi trước đây.

Dàn tấn công của UAE rất mạnh, có khả năng bắn tỉa từ mọi hướng. Ông Bert van Marwijk có lối chơi rất đa dạng, các phương hướng tiếp cận khung thành đều rất linh hoạt chứ không đơn độc theo kiểu bóng bổng hoặc tấn công từ trung lộ. Có thể thấy, HLV Bert van Marwijk gần như chỉ sử dụng một đội hình xuất phát duy nhất ở cả 3 trận (ngoại trừ Hamadi chơi 60 phút trận gặp Malaysia, sau đó, phải nhường chỗ cho Caio Canedo).

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo phải đối đầu với một ngọn núi sừng sững để có thể cán đích thành công

Chính sự ổn định ấy đã giúp cho Lima, Caio Canedo, Mubarak, Ali Mabkhout hay thậm chí hậu vệ phải Bandar Mohammed hiểu rõ nhau nên luôn có phương án tiếp cận cũng như phối hợp đồng với đồng đội rất tốt. UAE có nhiều cá nhân xuất sắc nhưng sự bùng nổ của họ bắt nguồn từ những miếng đánh có chủ đích rõ ràng, các cầu thủ kết nối với nhau bài bản chứ không hẳn đến từ xử lý cá nhân.

Trước sức mạnh mãnh liệu của UAE thì rõ ràng ĐT Việt Nam phải chơi tập trung hơn. Lấy phòng ngự làm lối chơi chủ đạo nhưng chúng ta phải xây hệ thống phòng thủ từ xa tốt, tránh tạo nhiều khoảng trống để UAE tiếp cận gần với khung thành của thủ môn Tấn Trường. Khả năng dứt điểm của đội tuyển UAE rất sắc sảo nên chỉ cần có khoảng trống, có khoảng cách là họ có thể dứt điểm và tạo ra nhiều mối nguy cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

3. Kịch bản nào sẽ diễn ta với ĐT Việt Nam sau trận “thư hùng” với UAE

Với sự thể hiện xuất sắc thời gian vừa qua, ĐT Việt Nam chỉ cần thắng hoặc cầm hòa được UAE thì chúng ta chắc chắn sẽ giữ được ngôi đầu, đồng thời giành được suất đi tiếp vào vòng loại cuối cùng. Điều này cũng buộc ĐT UAE phải tham dự cuộc đấu giành 'vé vớt' với các đội nhì bảng của 7 bảng đấu còn lại.

Trong trường hợp Việt Nam thua UAE, đương nhiên Việt Nam sẽ để mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ. UAE sẽ dẫn đầu với 18 điểm và chắc chắn đi tiếp, trong khi đó với 17 điểm nhận được, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ buộc phải tham dự cuộc đua giành vé đi tiếp dành cho các đội bóng nhì bảng.

Và như đã phân tích, ở cuộc đua này kết quả giữa đội nhì các bảng (trừ bảng H) với đội đứng thứ 5 sẽ không được tính đến do sau khi đội tuyển Triều Tiên rút lui thì bảng H chỉ còn lại 4 đội.

Nếu cứ duy trì được phong độ thi đấu hết mình như các trận vừa qua, tấm vé lịch sử vào vòng loại cuối cùng chắc chắn cũng sẽ dễ dàng đến với ĐT Việt Nam

Như thế, lịch bản không tốt mấy là chúng ta sẽ bị trừ đi 6 điểm ở hai trận gặp Indonesia, và sẽ chỉ còn 11 điểm. Kết quả này vẫn chưa thể khiến đoàn quân áo đỏ có thể yên tâm, bởi các đội nhì bảng khác hiện cũng đang có thành tích rất tốt.

Đến hiện tại, chỉ có đội nhì bảng F đã hết cơ hội đi tiếp do chỉ có tối đa 7 điểm. Như thế, tuyển Việt Nam cần phải xếp trên hai đối thủ mới có thể đi tiếp vào vòng loại cuối. Điều này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của các bảng đấu khác.

Do đó, nếu để thua ĐT UAE và xếp nhì bảng G, chúng ta chưa thể khẳng định thầy trò HLV Park Hang Seo có chắc chắn suất đi tiếp hay không. Nhưng nếu cứ duy trì được phong độ thi đấu hết mình như các trận vừa qua, tấm vé lịch sử vào vòng loại cuối cùng chắc chắn cũng sẽ dễ dàng đến với ĐT Việt Nam.

Dẫu vậy, kể cả có không giữ được ngôi đầu bảng G thì lợi thế của chúng ta vẫn khá lớn. Với giả thuyết Việt Nam chỉ xếp thứ 2 chung cuộc tại bảng G thì "những chiến binh sao vàng" vẫn sẽ nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất nếu 3 trong 7 bảng còn lại xảy ra kịch bản dưới đây:

- Bảng A: Trung Quốc thua Syria

- Bảng B: Jordan không thắng Australia để đứng nhì bảng hoặc Kuwait nhì bảng

- Bảng C: Iraq không đứng nhì bảng chung cuộc. Vị trí thứ 2 thuộc về Iran hoặc Bahrain

- Bảng D: Uzbekistan nhì bảng

- Bảng E: Afghanistan bét bảng

- Bảng F: Nhật Bản thắng Kyrgyzstan và Tajikistan thắng Myanmar

- Bảng H: Lebanon thua Hàn Quốc

4. Huấn luyện viên Park Hang Seo khẳng định “Việt Nam sẽ thắng UAE”

Tại buổi họp báo sau trận thắng kịch tính trước Malaysia, huấn luyện viên Park Hang Seo khẳng định ĐT Việt nam sẽ giữ vững chiến thuật như những gì đã thể hiện trước đó và đặt mục tiêu đánh bại chủ nhà UAE trong trận đấu cuối cùng ngày 15/6.

Đánh giá về trận đấu với Malaysia, ông Park nói: "Đây là một trận đấu mệt mỏi với đội tuyển Việt Nam. 3 điểm trước Malaysia giúp chúng ta có thêm một bước tiến dù chưa biết kết quả trận đấu cuối với UAE sẽ như thế nào. Tôi phải cảm ơn các cầu thủ vì họ đã chiến đấu đến tận những phút cuối cùng. Nếu đội tuyển lọt được đến vòng loại cuối cùng của World Cup thì đó là niềm tự hào với cá nhân tôi và điều mà nhân dân Việt Nam mong muốn. Chúng tôi đã xem UAE đá với Malaysia. Đội tuyển Việt Nam cũng đã thi đấu trận lượt đi với họ, UAE rất mạnh. Chúng tôi đang dẫn đầu bảng nhưng về kỹ thuật và thể lực thì UAE đang ở nhóm đứng đầu châu Á. Tuy nhiên chúng tôi sẽ giữ vững chiến thuật và thắng trận đấu đó."

Huấn luyện viên Park Hang Seo cũng cho biết việc lựa chọn đội hình thi đấu trận này rất khó khăn. Ông đã suy nghĩ rất nhiều và tính đến nhiều phương án. Ông cũng muốn chơi 2 tiền đạo và chuyển sang sơ đồ 3-5-2.

Ngoài ra, việc đã nhận hai thẻ vàng, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ không thể chỉ đạo trận gặp UAE ngày 15/6 sắp tới. Tuy nhiên, ông khẳng định vào được vòng loại cuối cùng là mục tiêu lớn nhất.

Huấn luyện viên Park Hang Seo khẳng định “Việt Nam sẽ thắng UAE”

Trên đây là những thông tin về cuộc đấu sắp tới giữa Việt Nam và UAE nhận định trước trận đấu vòng loại World Cup 2022. Đừng quên cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo để đội bóng của chúng ta tự tin hơn trong trận ra sân ngày 15/6 tới.