Truy tìm xe container gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Tin nóng 25/12/2016 08:48

Sau khi va chạm với người đàn ông đang đi bộ băng qua đường khiến nạn nhân tử vong, xe container đã rời khỏi hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h rạng sáng 25/12, ông Nguyễn Long Phi (SN 1954, tạm trú quận Bình Thạnh) đang đi bộ băng qua đường Bạch Đằng đoạn cách chợ Bà Chiểu khoảng 50m thuộc phường 14, quận Bình Thạnh. Lúc này, xe container chạy trên đường Bạch Đằng hướng từ ngã tư Hàng Xanh về ngã tư Phú Nhuận với tốc độ khá nhanh đã tông trúng ông Phi, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Sau va chạm, xe container (chưa rõ danh tính tài xế và biển số) đã rời khỏi hiện trường. Người dân đã trình báo cơ quan chức năng đến xử lý vụ việc.

Một số người dân chứng kiến cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn có nhiều xe container chạy san sát nhau nên không rõ xe nào va chạm với nạn nhân.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã có mặt, xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, CSGT cũng trích xuất hình ảnh camera an ninh dọc tuyến đường để tìm chiếc xe trong vụ tai nạn.

Đến 8h sáng cùng ngày, hiện trường được giải tỏa.

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