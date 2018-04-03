Khoảng 8 giờ sáng 2/4, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên trong tư thế úp mặt trong bãi đất trống cạnh đường sắt, trên thi thể có vết đâm ở vùng ngực.

Hôm nay (3/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Chao (49 tuổi, ngụ huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi Giết người. Chao bị tình nghi đã sát hại anh Hoàng Văn Huy (21 tuổi, ngụ xã Hoàng Đồng). Huy là con trai người tình của Chao.

Nguyễn Trung Chao sát hại con trai người tình vì mâu thuẫn cá nhân - Ảnh: Dân Việt Tại cơ quan điều tra, bước đầu Chao khai nhận, năm 2000, Chao lên Lạng Sơn làm thuê kiếm sống tại cửa khẩu Cốc Nam. Do chồng đã mất nên mẹ Huy có quan hệ tình cảm với Chao. Đến năm 2012, Chao chuyển đến nhà người tình chung sống như vợ chồng. Sáng 2/4, anh Huy và Chao lên cửa khẩu làm thuê cùng nhau thì xảy ra mâu thuẫn. Cả hai bỏ về nhà ở TP. Lạng Sơn và tiếp tục tranh chấp.

Trong lúc cãi vã, anh Huy chạy vào bếp lấy dao ra đe dọa Chao. Tuy nhiên, Chao đã cướp được con dao từ tay Huy rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân. Bị đâm trọng thương, Huy chạy đến khu vực bãi đất cạnh đường sắt thì gục xuống và tử vong. Gây án xong, Chao cất giấu con dao rồi lấy xe máy bỏ trốn. Vài giờ sau đó, người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể Huy trong tư thế nằm sấp nên đã báo công an. Người dân phát hiện Huy tử vong với nhiều vết đâm, còn Chao biến mất nên báo cho cơ quan chức năng - Ảnh: VTC Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Sau khi thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định anh Huy bị Chao sát hại nên tiến hành truy bắt đối tượng. Tới chiều tối cùng ngày, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ được Chao khi đối tượng đang lẩn trốn ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Lực lượng chức năng cũng thu được trong cốp xe máy Chao một số vật dụng cá nhân dính máu của nạn nhân khi tháo chạy chưa kịp tẩu tán, phi tang. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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