Nóng: Đồng Tháp họp khẩn vì phát hiện trường hợp dương tính COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia

Tin nóng 28/02/2021 19:59

Chiều 28/2, UBND tỉnh Đồng Tháp họp khẩn cấp thông tin về trường hợp dương tính COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia.

Theo thông tin ghi nhận, ca nghi dương tính COVID-19 nhập cảnh vào Đồng Tháp ngày 26/2 là nam, 37 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Người này là thuyền viên đi sà lan giao hàng hóa tuyến cầu Sài Gòn - Phnom Penh (Campuchia).

Trước đó, trưa 25/2, người đàn ông này cùng một người khác đi sà lan về Việt Nam. Trong quá trình đi về không ghé bất cứ nơi đâu. 

Ngày 26/2, cả hai làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự) và được đưa vào khu cách ly tập trung Trường trung cấp Hồng Ngự. Kết quả xét nghiệm ngày 28/2 cho thấy 1 người đã dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay lập tức, UBND tỉnh Đồng Tháp họp khẩn cấp nhằm triển khai các biện pháp chống dịch, tạm dừng các hoạt động đông người để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Nóng: Đồng Tháp họp khẩn vì phát hiện trường hợp dương tính COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia - Ảnh 1
Đồng Tháp họp khẩn để chỉ đạo phòng chống dịch - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp

Tại cuộc họp, ông Phạm Thiện Nghĩa - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất tạm dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện, vui chơi, giải trí tại huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và thành phố Hồng Ngự. Học sinh khu vực biên giới cũng được nghỉ học một tuần từ ngày 1/3 đến 6/3.

Ngoài ra, ông Nghĩa yêu cầu tăng cường các lực lượng tại khu vực biên giới. Trong đó chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin với tỉnh bạn và các địa phương có biên giới để chủ động phương án xử lý trong mọi tình huống. Đồng thời rà soát, đề nghị bổ sung các trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch.

Nóng: Đồng Tháp họp khẩn vì phát hiện trường hợp dương tính COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia - Ảnh 2

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Từ khóa:   Đồng Tháp Covid-19 Việt Nam dịch Covd-19

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