Trong lúc cãi cọ dẫn đến xô xát, đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, đầu của người mẹ 99 tuổi khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Mới đây, tại thôn Kênh Hạ, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng con trai chém mẹ đẻ tử vong khiến dư luận địa phương rúng động. Nghi phạm là Phan Chính Xiêm (63 tuổi, trú tại khu xóm 9, thôn Kênh Hạ).

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 17/3, Xiêm đi chơi về, sau đó xảy ra cãi cọ với mẹ đẻ là cụ P.T.A. (99 tuổi). Trong lúc nóng giận, không kiềm chế được bản thân, Xiêm đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, đầu của người mẹ khiến cụ A. tử vong.

Phát hiện sự việc, vợ của Xiêm đã hô hoán hàng xóm cùng trợ giúp can ngăn chồng lại. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên cụ A. đã tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Khoái Châu lập tức có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Vì mâu thuẫn cá nhân, cụ bà 99 tuổi bị con trai chém tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Theo chính quyền địa phương, Phan Chính Xiêm đã có 3 đời vợ. Trước khi xảy ra vụ án, đối tượng Xiêm sống cùng người vợ thứ 3 và con gái tại nhà của cụ A.

Cách đây khoảng 3 năm, trong lúc đang xây nhà, Xiêm bị ngã giàn giáo dẫn đến chấn thương sọ não và để lại di chứng. Sau vụ tai nạn, đối tượng không còn khả năng lao động, có dấu hiệu của bệnh thần kinh, nhớ quên thất thường và rất hay nổi nóng.

Trước đây, Xiêm là cán bộ đảng viên nghỉ hưu. Hiện tại, đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

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