Ngay sau đó, người dân đã gọi điện báo cơ quan chức năng, đồng thời gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 29/11, người dân sống bên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn bến xe Bình Dương), phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phát hiện một phụ nữ nằm bất động trên đường nên đến kiểm tra.

Tại hiện trường, mọi người phát hiện tay nạn nhân có vết thương chảy nhiều máu. Ngay sau đó, người dân đã gọi điện báo cơ quan chức năng, đồng thời gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, công an địa phương đã đến hiện trường và phát hiện có tờ giấy nghi của nạn nhân viết với nội dung “em là vợ nhưng em sẽ không đánh ghen đâu mà em chọn cách ra đi…”.

Theo thông tin ban đầu, nhờ được bác sĩ kịp thời cấp cứu nên người phụ nữ đã giữ được tính mạng.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Tiền Phong

Trước đó, một trường hợp người phụ nữ nhảy cầu tự tử để lại 6 con thơ cũng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cụ thể, theo thông tin Zingnews, ngày 21/7, UBND xã Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), thi thể người phụ nữ nhảy cầu Đập Quánh đã được vớt vào lúc 10h sáng nay.

Theo đó, lúc 8h cùng ngày, người đi đường phát hiện xe máy và đôi dép của chị N.T.T. (30 tuổi, thôn Vạn An 1, xã Nghĩa Thương) trên cầu Đập Quánh, xã Nghĩa Thương, và báo với chính quyền.

Nhận tin báo, chính quyền đã có mặt tại hiện trường. Đến 10h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể chị T, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị T. cực kỳ khó khăn, vợ chồng không có công việc ổn định và phải nuôi 6 con nhỏ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra, làm rõ.

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