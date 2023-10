Một phòng trà lớn cháy dữ dội trong đêm tối, người dân đã phát hiện 6 người chết ở tầng 2. Vụ việc thương tâm xảy ra ở Nghệ An.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, một phòng trà lớn ở TP Vinh, Nghệ An bất ngờ bốc cháy trong đêm khiến 6 người chết thương tâm. Thông tin ban đầu từ người dân cho hay, khoảng 0h hơn ngày 15/6, khi người dân đang xem bóng đá thì nghe thấy tiếng nổ tại một phòng trà ở số 146, đường Đinh Công Tráng. Sau tiếng nổ là khói đen mù mịt, lửa bốc cao.

Ngay sau vụ việc, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An lập tức đến hiện trường, nỗ lực khống chế vụ hỏa hoạn. Do trong phòng trà này có nhiều vật liệu dễ cháy như bàn ghế, thiết bị điện nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

6 người bị nạn theo tin ban đầu được phát hiện ở tầng 2 tòa nhà, gồm 4 người lớn và 2 trẻ em - Ảnh: DOÃN HÒA/Tuổi Trẻ

Ghi nhận ban đầu, vụ cháy đã làm cháy gần như toàn bộ tầng 1, tầng 2 của phòng trà. Nhiều thiết bị điện tử, tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy dữ dội trong đêm - Ảnh: VTC

Được biết, vụ cháy xảy ra tại phòng trà Fill, nằm trong tòa nhà 3 tầng. Đây là một phòng tra ca nhạc lớn ở TP Vinh, hoạt động hơn 2 năm qua.

Từ ngày 8/6, phòng trà này đã tạm đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19. Thời điểm này, trong phòng trà không có nhân viên. Công an TP Vinh đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

