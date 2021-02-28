Nam thanh niên kể lại giây phút thần kỳ đỡ lấy cháu bé 2 tuổi bất ngờ rơi từ tầng 12A chung cư

Tin nóng 28/02/2021 22:12

Về vụ cháu bé 2 tuổi bi rời từ tầng 12A tại một chung cư Hà ở Nội, người thanh niên đã cứu cháu bé đã kể lại giây phút thót tim vừa qua.

Theo thông tin từ An ninh Thủ đô, sau khi sự việc cháu bé N.P.H (ở tầng 12A, chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) rơi từ tầng 12A thoát chết thần kỳ, phóng viên An ninh Thủ đô đã liên hệ với anh Nguyễn Ngọc Mạnh -  người đỡ được cháu bé.

Anh Mạnh cho biết, anh làm nghề lái xe tải chuyên nhận chuyển nhà trọn gói.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang ngồi trong xe ô tô, đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện. Khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, anh chỉ nghĩ là em bé nhà nào đó không ngoan đang bị bố mẹ mắng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng người lớn hô hoán, cứu giúp trong hoảng loạn. Lúc này anh ngẩng lên cao thì phát hiện một em bé đang trèo ở lan can ra ngoài. Ngay lập tức, anh lao ra khỏi xe ô tô, tìm cách trèo tường bao sang tòa nhà bên cạnh. Sau đó, anh đã trèo lên mái tôn cao khoảng hơn 2m để tìm mọi cách đỡ cháu.

Được biết, mái tôn là mái che của một lối dẫn xuống khu vực để xe, nên bị nghiêng. Anh vừa cố trèo, vừa đưa tay ra cố gắng đỡ cháu. Khi bé rơi xuống, vừa kịp lúc, anh đỡ lấy để bé không rơi xuống đất. May mắn và thần kỳ thay, trời không phụ lòng người, em bé đã rơi trúng tay anh. Lúc này, hai chú cháu ngã xuống dưới, lún cả mái tôn. Rất nhanh trí, anh vội ôm bé vào người. Tuy nhiên, khi thấy máu chảy ra ở miệng cháu, anh đã rất hoảng sợ. 

roi tu tang 12a
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh -  người đỡ được cháu bé - Ảnh: An ninh Thủ đô 

Ngay sau đó, anh Mạnh đã cùng người dân đưa cháu bé xuống đất, để đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn anh Mạnh tay bị bong gân nhẹ.

“Lúc sự việc xảy tôi không nghĩ gì nhiều, nhìn thấy bé tôi nghĩ ngay đến con gái tôi đang ở nhà và vội vã tìm cách cứu bé. Cho đến bây giờ, sau khi biết bé an toàn, tôi vẫn còn run sợ, vội vã tìm về nhà để gặp con gái của mình. Chỉ khi ôm con vào lòng tôi mới vơi đi nỗi sợ, con gái tôi cũng bằng tuổi bé gái ấy”, anh Mạnh chia sẻ với An ninh Thủ đô. 

Trước đó, theo Tuổi Trẻ, tối ngày 28/2, thiếu tá Nguyễn Minh Thắng - phó trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết, 17h30 chiều cùng ngày, bé N.P.H. ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A. Vào thời điểm ấy, một số người dân ở tòa bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán.

Được biết, bé H. bị gãy tay, chân, sức khỏe tạm thời ổn định. Người dân và gia đình đã đưa bé gái đến bệnh viện nhi cấp cứu. 

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