Người mẹ tá hỏa khi thấy con gái 4 tuổi không mặc quần, còn 'yêu râu xanh' dùng tay sờ soạng vào mông và vùng kín của cháu bé.

Hôm qua (29/5), Công an huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã bắt giữ đối tượng Hoàng Anh Việt (25 tuổi, trú tại xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên) để điều tra hành vi Dâm ô trẻ em.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Thanh T. (SN 11/2/2014), con của chị N. (trú thôn Thủy Lâm, xã Trung Thành).

Chị N. cho biết, khoảng 17 giờ ngày 27/5, chị N. và cháu T. sang nhà anh Trường (hàng xóm) nhờ mài cuốc, khi đó trong nhà anh Trường có Hoàng Anh Việt và 1 người nữa.

Mài cuốc xong, chị N. mời anh Trường và người khách kia sang nhà mình uống nước, còn cháu T. ở lại chơi với Việt. Khoảng 20 phút sau, chị N. không nghe thấy tiếng con gái nên chạy sang nhà anh Trường tìm.

Lúc này, Việt và cháu T. đang ở trong buồng ngủ. Chị N. tá hỏa khi thấy con gái 4 tuổi không mặc quần, còn Việt dùng tay sờ soạng vào mông và vùng kín của cháu bé.

Đối tượng Hoàng Anh Việt nghe Công an huyện Vị Xuyên đọc lệnh bắt tạm giữ - Ảnh: CAND

Nghi ngờ Việt xâm hại con gái mình, chị N. đã tố giác hành vi của Việt lên Công an xã Trung Thành. Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã cùng gia đình đưa cháu T. đến trạm y tế để kiểm tra.

Sau khi thăm khám, cán bộ y tế cho biết cháu T. bị tổn thương bộ phận sinh dục. Do vụ việc có tính chất phức tạp, công an xã đã báo cáo và chuyển hồ sơ lên công an huyện để giải quyết.

Qua xác minh, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt tạm giữ Việt về tội Dâm ô trẻ em để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Hoàng Anh Việt - Ảnh: CAND

