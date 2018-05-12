Rúng động nghi án bố ruột hiếp dâm con gái 9 tuổi ở Thanh Hóa

Tin nóng 12/05/2018 05:30

Sau nghi án hiếp dâm con gái ruột 9 tuổi, người cha đã bỏ đi khỏi địa phương.

Chiều 11/5, Công an huyện Hoằng Hóa cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ nghi án bố hiếp dâm con gái 9 tuổi xảy ra ở xã Hoằng Thái.

Ông Lê Văn Thao - Trưởng công an xã Hoằng Thái cho biết, ngày 16/3/2018, cháu N.T.P. (9 tuổi, trú thôn 4, xã Hoằng Thái) được bố ruột là ông N.V.K. (39 tuổi) và chú họ là N.V.T. đưa đến trạm y tế xã cấp cứu trong tình trạng vùng kín bị tổn thương nặng nề.

Rúng động nghi án bố ruột hiếp dâm con gái 9 tuổi ở Thanh Hóa - Ảnh 1

Người cha bỏ nhà đi sau nghi án hiếp dâm con gái ruột - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi sơ cứu, trạm y tế xã chuyển cháu P. lên Bệnh viện đa khoa huyện rồi tiếp tục đưa lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa điều trị. Sau khi đưa con gái đến Viện Nhi, ông K. đã bỏ đi đâu không ai rõ.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện bộ phận sinh dục của cháu P. bị tổn thương, chảy nhiều máu. Nhận thấy cháu bé có dấu hiệu của việc bị hãm hiếp, lãnh đạo bệnh viện đã liên hệ Trung tâm Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Phía trung tâm đã xuống xác minh và thông báo sự việc, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Ông Thao cho biết, do bố cháu đưa đi khám nên hầu hết các bác sĩ và cán bộ trạm y tế không nghi ngờ gì. 

Còn cháu bé lúc thì khai do bị ngã, lúc thì nói bị cành cây đập vào, khi khác lại nói bị bố đè lên. Thấy sự việc nghiêm trọng nên Công an xã đã báo cáo sự việc lên Công an huyện điều tra. Hiện Công an huyện đã chuyển hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh thụ lý.

Sau khi bỏ nhà đi khoảng 1 tuần, ông K. trở về và đến Công an huyện khai báo sự việc. Tại cơ quan điều tra, người cha đồi bại đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện ông K. đã bị công an tỉnh bắt tạm giam. 

Tại thời điểm xảy ra sự việc, ông K. say rượu. Trước đây ông này cũng có tiền sử bệnh thần kinh, hiện đang hưởng trợ cấp 167 và bị nghiện rượu nặng. Công an tỉnh đã đưa ông K. đi giám định lại sức khỏe để củng cố hồ sơ.

Gia đình ông K. có 2 người con, cháu P. là con út. Vợ ông đi làm công ty, bản thân ông K. không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy. Gia đình này cũng thuộc diện cận nghèo của xã.

Sau vụ việc, cháu P. đã được người thân đưa đi khỏi địa phương để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu sau này. 

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