Nhận tin báo, Công an xã Hương Liên phối hợp với Công an huyện Hương Khê đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai, lập biên bản để điều tra vụ việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Đinh Văn Thiêm khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm nên đã dùng dầu hỏa châm lửa đốt xe máy của chị T.

Hiện, Công an huyện Hương Khê đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Hà Tĩnh

Trước đó, một vụ thương tâm hơn cũng xảy ra tại An Giang khi mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông đã phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người tử vong. Cụ thể, theo thông tin từ VOV, rạng sáng nay 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Nam, 39 tuổi, trú tại khóm 3, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 30 phút, sáng ngày 2/11, người dân phát hiện căn nhà số 103, đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 1, khóm 4, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang bốc cháy nên điện báo Công an. Lúc này, trong nhà có ông Lâm Tuyền Dân, 64 tuổi, sinh sống cùng 2 người cháu là Thái Cẩm Châu, 38 tuổi và Thái Bảo Trân, 17 tuổi (là con ruột của Châu).

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP. Châu Đốc phối hợp Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khu vực Châu Đốc điều động lực lượng, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy. Sau gần 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt, không cháy lan sang các nhà kế bên. Lực lượng chữa cháy đã phá cửa kịp thời cứu được ông Dân, còn chị Châu và cháu Trân phát không cứu được và đã tử vong.