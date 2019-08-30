Sau khi dùng điện giật vợ bất thành, người chồng đâm vợ bằng kéo khiến nạn nhân bất tỉnh. Nạn nhân may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) xác nhận vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Ngọc phú (sinh năm 1984, ngụ phường Thượng Thanh, quận Long Biên) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là chị C.V.A (vợ Phú).

Chồng đâm vợ nhiều nhát sau khi dùng điện giật không thành - Ảnh Internet

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 24/8, người chồng đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh. May mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị A. thoát chết.

Thông tin từ Gia đình và xã hội cho biết, trước đó lợi dụng lúc chị A. đang ngủ, đối tượng này đã đấu nối điện ắc - quy từ xe máy định giật vợ nhưng bất thành. Cũng theo nguồn tin trên, vào thời điểm gây án Phú có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Tại cơ quan điều tra, Phú đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây án. Được biết, đối tượng này nghiện ma túy và đã sử dụng thuốc cai nghiện ma túy trong một thời gian dài. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Thời gian vừa qua xảy ra khá nhiều vụ án mạng thương tâm liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến dư luận bàng hoàng.

Chồng giết vợ vì không đưa chìa khóa xe

Cách đây không lâu, tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng vừa xảy ra vụ án chồng giết vợ gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng là vì người vợ không đưa chìa khóa xe để chồng đi mua thuốc lá.

Quốc sát hại vợ vì không đưa chìa khóa đi mua thuốc lá - Ảnh: Internet

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 26/8, Hồ Quốc (29 tuổi, ngụ xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) đang ở nhà trông con nhỏ thì vợ Quốc là chị H. (25 tuổi) đi làm về. Lúc này, Quốc kêu vợ đưa chìa khóa xe đi mua thuốc lá nhưng chị H. không chịu, cầm chìa khóa bỏ chạy. Quốc đuổi theo, kéo tóc vợ rồi dùng rựa, gậy sắt đánh nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Quốc được người nhà đưa đến công an xã đầu thú.

Giết vợ và hàng xóm rồi nhảy sông tự tử sau khi báo cho người nhà Ngày 20/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại chòi nuôi vịt vào ngày 9/2/2019.

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