Hà Nội: Giật điện vợ bất thành, chồng lấy kéo đâm nạn nhân bất tỉnh

Tin nóng 30/08/2019 14:46

Sau khi dùng điện giật vợ bất thành, người chồng đâm vợ bằng kéo khiến nạn nhân bất tỉnh. Nạn nhân may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) xác nhận vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Ngọc phú (sinh năm 1984, ngụ phường Thượng Thanh, quận Long Biên) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là chị C.V.A (vợ Phú). 

chong dam vo 1
Chồng đâm vợ nhiều nhát sau khi dùng điện giật không thành - Ảnh Internet

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 24/8, người chồng đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh. May mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị A. thoát chết.

Thông tin từ Gia đình và xã hội cho biết, trước đó lợi dụng lúc chị A. đang ngủ, đối tượng này đã đấu nối điện ắc - quy từ xe máy định giật vợ nhưng bất thành. Cũng theo nguồn tin trên, vào thời điểm gây án Phú có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Tại cơ quan điều tra, Phú đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây án. Được biết, đối tượng này nghiện ma túy và đã sử dụng thuốc cai nghiện ma túy trong một thời gian dài. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Thời gian vừa qua xảy ra khá nhiều vụ án mạng thương tâm liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến dư luận bàng hoàng.

Chồng giết vợ vì không đưa chìa khóa xe

Cách đây không lâu, tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng vừa xảy ra vụ án chồng giết vợ gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng là vì người vợ không đưa chìa khóa xe để chồng đi mua thuốc lá.

chong dam vo 1
Quốc sát hại vợ vì không đưa chìa khóa đi mua thuốc lá - Ảnh: Internet

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 26/8, Hồ Quốc (29 tuổi, ngụ xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) đang ở nhà trông con nhỏ thì vợ Quốc là chị H. (25 tuổi) đi làm về. Lúc này, Quốc kêu vợ đưa chìa khóa xe đi mua thuốc lá nhưng chị H. không chịu, cầm chìa khóa bỏ chạy. Quốc đuổi theo, kéo tóc vợ rồi dùng rựa, gậy sắt đánh nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Quốc được người nhà đưa đến công an xã đầu thú.

Giết vợ và hàng xóm rồi nhảy sông tự tử sau khi báo cho người nhà

Giết vợ và hàng xóm rồi nhảy sông tự tử sau khi báo cho người nhà

Ngày 20/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại chòi nuôi vịt vào ngày 9/2/2019.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ án mạng thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 48 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào