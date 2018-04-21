Mặc dù biết chồng ngoại tình suốt 4 năm, người vợ vẫn im lặng để giữ cho con một gia đình vẹn toàn. Thế nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, cô "bồ nhí" của chồng liên tục nhắn tin cho chị và dọa giết con của hai người. Vì quá bức xúc nên người vợ này cùng một số người thân chặn đường đánh ghen.

Sau khi được một trang fanpage chia sẻ, vụ việc đã lập tức thu hút đông đảo sự chú ý từ cư dân mạng. Theo nội dung được đăng tải, cô "bồ nhí" này đã cặp kè với chồng người khác được 4 năm nhưng người vợ vẫn cam chịu, không nói với bất kỳ ai. Trước sự nhẫn nhịn của người vợ, cô gái này lại “được nước lấn tới”, mỗi lần đi ăn hay mua sắm với người yêu đều nhắn tin cho chị vợ và đe dọa giết con của chị.

Không chỉ vậy, kẻ thứ ba còn nhắn tin, gọi điện cho họ hàng người vợ để chửi mắng và đe dọa. Quá bức xúc với sự trơ trẽn của "con giáp thứ 13", chị vợ cùng một số người thân đã chặn đường dạy cho cô gái này một bài học. Bài viết được chia sẻ trên một trang fanpage - Ảnh chụp màn hình Theo những hình ảnh trong đoạn clip được chia sẻ trên Facebook, cô gái này bị 4 nguời phụ nữ vừa đánh, vừa chửi ngay giữa đường. Một người trong số đó còn có ý định lột quần áo của cô nhân tình này để cô ta phải xấu hổ trước mọi người. Tuy nhiên, một người đi cùng nhóm đã ngăn cản.

Mặc dù bị đánh tới tấp vào người, cô gái này chẳng những không lên tiếng xin lỗi hay cầu xin tha thứ mà còn lớn tiếng dọa sẽ thưa người vợ ra tòa. Chỉ sau vài giờ chia sẻ, đoạn clip trên đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều mắng chửi cô gái trẻ này vì đã cướp chồng người khác còn ác độc dọa giết chết con của họ. Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình “Thứ đàn bà mà giật chồng người ta còn khiêu khích. Đánh xong lột quần cho nhục nhã cho biết. Khi phụ nữ ức chế lên rồi, cái gì cũng sẽ làm”, K.H bức xúc trước sự trơ trẽn của cô bồ nhí. “Cặp rồi thì im đi, khiêu khích người ta, bị đánh là đúng rồi”, L.U bình luận. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cho rằng thay vì đánh đập cô "bồ nhí" thì người vợ nên về nhà làm rõ mọi việc với chồng của mình. Vụ việc hiện đang nóng trên mạng xã hội.

Sắp đẻ đến nơi, mẹ bầu này còn phải vác bụng đi hơn 100km đánh ghen, bắt quả tang chồng "tòm tem" với gái lạ "Bụng to vượt mặt vậy mà nửa đêm còn xin phép bố chồng rủ mẹ chồng đi Hà Nội để bắt quả tang chồng ngủ với nhân tình. Vét sạch túi để thuê taxi đi hơn 100 cây số để lên trỏ thẳng mặt họ, nói vài câu xong lại đi về".

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