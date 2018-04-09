Cho ba đứa cháu tự chơi với nhau để ra vườn lấy sả, đến lúc về nhà bà Luyên (Thanh Hóa) không thấy các cháu đâu. Sau một hồi tìm kiếm, mọi người phát hiện 3 cháu tử vong dưới ao nước gần nhà.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào chiều hôm qua (8/4). Ba nạn nhân tử vong bao gồm bé Vũ Xuân Hiếu (sinh năm 2011), Lê Thế Tuấn Anh (2014) và Vũ Xuân Đình (2014). Cả ba đều là cháu của bà Luyên.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, bà Luyên nhìn thấy các cháu ngồi chơi trong nhà nên đi ra vườn lấy sả để bán. Quay vào không thấy các cháu, nghi có chuyện chẳng lành, bà Luyên hô hoán mọi người đi tìm.

Gia đình vô cùng bàng hoàng trước cái chết của ba đứa trẻ - Ảnh: Internet

Sau một hồi tìm kiếm, mọi người phát hiện ba cháu bé tử vong dưới ao nước gần nhà. Vì được phát hiện quá muộn nên cả ba đã tử vong. Được biết, bé Đình là cháu nội của bà Luyên, Tuấn Anh là cháu ngoại còn Hiếu gọi bà Luyên là bà thím.

Một số hàng xóm cho biết, cái ao mà các bé chết đuối trước đây là hố sâu múc đất để san lấp đường, sau đó, gia đình đã cải tạo để nuôi cá.

Được biết, các nạn nhân đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ba mẹ bé Đình phải vào Quảng Ninh làm ăn, ba mẹ bé Tuấn Anh thì vào Bình Dương làm việc.

Nhận được tin báo về sự việc trên, UBND huyện Tĩnh Gia đã đến chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. UBND xã Phú Sơn cũng có mặt để động viên, an ủi và hỗ trợ mỗi trường hợp 500 nghìn đồng.

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