Công an thông tin vụ đưa hàng loạt trẻ sơ sinh đi trong đêm để điều tra nghi án đường dây đẻ thuê

Theo thông tin từ Tri thức & cuộc sống, tối 29/11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc cơ quan chức năng phát hiện một đường dây đẻ thuê tại một chung cư có địa chỉ tại huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Theo nội dung được chia sẻ, quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã tiếp cận và triệt phá đường dây đẻ thuê với nhiều trẻ sơ sinh. Ngay sau đó, có nhiều phụ nữ bế trẻ sơ sinh từ toà nhà trong khu đô thị ra xe cứu thương và di chuyển đi nơi khác.

Bài đăng gây xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, cụ thể, khoảng 17h ngày 29/11, tại KĐT Vinhomes Ocean Park, Công an xã Đa Tốn phối hợp với các đội nghiệp vụ của huyện Gia Lâm kiểm tra 1 căn hộ của toà S207, phát hiện 1 đối tượng nam, 3 đối tượng nữ và 6 trẻ sơ sinh gồm có 4 cháu trai, 2 cháu gái.

Đến 20h cùng ngày, Công an huyện Gia Lâm và Công an xã Đa Tốn tiếp tục tiến hành kiểm tra thêm căn hộ tại toà S1, phát hiện thêm 3 đối tượng liên quan, trong đó có 1 nam, 2 nữ. Đến 22h, Công an huyện Gia Lâm đã đưa cả 7 đối tượng về trụ sở để điều tra. 6 cháu bé được xe cứu thương đón ra bệnh viện đa khoa Gia Lâm chăm sóc.

Đến 11h ngày 30/11, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với tổ dân phố và lực lượng chức năng khám xét hai căn hộ trên. Được biết, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Gia Lâm phát hiện có nhiều trẻ sơ sinh ở trong căn hộ trên, nghi vấn đây là đường dây đẻ thuê nên kiểm tra, xác minh làm rõ.

