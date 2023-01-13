Để hai cháu gái cùng sinh năm 2008 ngủ lại qua đêm, Thành đã thực hiện quan hệ tình dục với cả hai và bị khởi tố điều tra.
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Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 13/1, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ một thanh niên thực hiện hành vi giao cấu đối với 2 cháu gái chưa đủ 16 tuổi trong một đêm.
Theo đó, Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Lê Xuân Thành (SN 2003, trú tại thôn Phì, xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.
Theo thông tin điều tra ban đầu từ báo Công an TP.HCM, tối 6/1, cháu V.T.T và cháu V.T.V (cùng SN 2008 và đều trú tại xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn) đến nhà Lê Xuân Thành chơi và ngủ lại.
Đêm hôm đó, nam thanh niên đã đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu T. Thành còn thừa nhận ngoài quan hệ với cháu T còn quan hệ tình dục với cháu V.
Hiện, cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.